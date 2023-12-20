Валуев рассказал, кто должен понести ответственность за гибель подростка-боксёра на Урале

За смерть 14-летнего боксёра, который погиб в Первоуральске Свердловской области, должны понести ответственность организаторы соревнований. Такое мнение в беседе с телеграм-каналом SHOT выразил депутат Государственной думы и чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA в 2005–2007 и 2009 годах Николай Валуев.

Он отметил, что мероприятие не было должным образом зарегистрировано и это уже налагает ответственность на организаторов. Соперник погибшего никакой ответственности не должен нести, подчеркнул Валуев. Также парламентарий указал, что все спортсмены проходят обязательную диспансеризацию, а трагедии можно было бы избежать, если бы у юноши заранее выявили отклонения.