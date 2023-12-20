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20 декабря, 16:00

Сотни пассажиров оказались заблокированы в зале прилётов аэропорта Толмачёво

Сотни пассажиров не могут покинуть зал прилётов новосибирского аэропорта Толмачёво из-за заблокированных дверей. Об этом сообщает SHOT.

Сотни пассажиров оказались заблокированы в зале прилётов аэропорта Толмачёво в Новосибирске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, люди не могут выйти в город уже около получаса. О причинах случившегося представители воздушной гавани пока ничего не сообщили. Среди застрявших — пассажиры рейсов из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга.

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А ранее сегодня, 20 декабря, международный аэропорт в Волгограде временно не принимал и не отправлял рейсы. Одному из самолётов, летевших из Москвы, пришлось уйти на запасной аэродром в Саратове. Позже авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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