Сотни пассажиров оказались заблокированы в зале прилётов аэропорта Толмачёво
Сотни пассажиров не могут покинуть зал прилётов новосибирского аэропорта Толмачёво из-за заблокированных дверей. Об этом сообщает SHOT.
Сотни пассажиров оказались заблокированы в зале прилётов аэропорта Толмачёво в Новосибирске. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, люди не могут выйти в город уже около получаса. О причинах случившегося представители воздушной гавани пока ничего не сообщили. Среди застрявших — пассажиры рейсов из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга.
А ранее сегодня, 20 декабря, международный аэропорт в Волгограде временно не принимал и не отправлял рейсы. Одному из самолётов, летевших из Москвы, пришлось уйти на запасной аэродром в Саратове. Позже авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.