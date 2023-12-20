Сотни пассажиров оказались заблокированы в зале прилётов аэропорта Толмачёво

Сотни пассажиров не могут покинуть зал прилётов новосибирского аэропорта Толмачёво из-за заблокированных дверей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, люди не могут выйти в город уже около получаса. О причинах случившегося представители воздушной гавани пока ничего не сообщили. Среди застрявших — пассажиры рейсов из Москвы, Калининграда и Санкт-Петербурга.