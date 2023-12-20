Санта-пацифист нагрянул к "непослушным" американским сенаторам, выступающим за войну в Газе

Представители американского антивоенного движения Codepink вместе с Санта-Клаусом пришли к "непослушным" сенаторам, которые не поддерживают прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщила одна из основательниц движения Медея Бенджамин.

"Я сегодня с Сантой в Сенате! Он вызывает сенаторов из списка непослушных за то, что они получают деньги от Американо-израильского комитета по общественным связям и не поддерживают прекращение огня в Газе", — написала она в соцсети Х (бывший Twitter).