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20 декабря, 18:53

Санта-пацифист нагрянул к "непослушным" американским сенаторам, выступающим за войну в Газе

В США активисты Codepink вместе с Сантой пришли к "непослушным" сенаторам

Санта нагрянул к "непослушным" американским сенаторам, которые выступают за продолжение войны в Газе. Обложка © X / Medea Benjamin

Санта нагрянул к "непослушным" американским сенаторам, которые выступают за продолжение войны в Газе. Обложка © X / Medea Benjamin

Представители американского антивоенного движения Codepink вместе с Санта-Клаусом пришли к "непослушным" сенаторам, которые не поддерживают прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщила одна из основательниц движения Медея Бенджамин.

"Я сегодня с Сантой в Сенате! Он вызывает сенаторов из списка непослушных за то, что они получают деньги от Американо-израильского комитета по общественным связям и не поддерживают прекращение огня в Газе", — написала она в соцсети Х (бывший Twitter).

Санта нагрянул к "непослушным" американским сенаторам, которые выступают за продолжение войны в Газе. Фото © X / Medea Benjamin

Санта нагрянул к "непослушным" американским сенаторам, которые выступают за продолжение войны в Газе. Фото © X / Medea Benjamin

По всей видимости, американские законодатели остались без подарков от Санты.

США выступили против прекращения огня в Газе и назвали причину
США выступили против прекращения огня в Газе и назвали причину

Напомним, ранее США заблокировали проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. За принятие документа проголосовало 13 членов СБ ООН, Британия воздержалась, однако Штаты, оставшись в одиночестве, тем не менее наложили вето на проект. Кроме того, в октябре Совбез всемирной организации также не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето.

Наталья Исакова
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