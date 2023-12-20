Санта-пацифист нагрянул к "непослушным" американским сенаторам, выступающим за войну в Газе
В США активисты Codepink вместе с Сантой пришли к "непослушным" сенаторам
Санта нагрянул к "непослушным" американским сенаторам, которые выступают за продолжение войны в Газе. Обложка © X / Medea Benjamin
Представители американского антивоенного движения Codepink вместе с Санта-Клаусом пришли к "непослушным" сенаторам, которые не поддерживают прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщила одна из основательниц движения Медея Бенджамин.
"Я сегодня с Сантой в Сенате! Он вызывает сенаторов из списка непослушных за то, что они получают деньги от Американо-израильского комитета по общественным связям и не поддерживают прекращение огня в Газе", — написала она в соцсети Х (бывший Twitter).
Санта нагрянул к "непослушным" американским сенаторам, которые выступают за продолжение войны в Газе. Фото © X / Medea Benjamin
По всей видимости, американские законодатели остались без подарков от Санты.
Напомним, ранее США заблокировали проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. За принятие документа проголосовало 13 членов СБ ООН, Британия воздержалась, однако Штаты, оставшись в одиночестве, тем не менее наложили вето на проект. Кроме того, в октябре Совбез всемирной организации также не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето.