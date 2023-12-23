День дальней авиации ВКС, Ночь редиса, День Мины: праздники и приметы 23 декабря Сегодня, 23 декабря 2023 года, в России отмечаются два профессиональных праздника. Один из них посвящён защитникам Отечества, которые управляют грозным оружием. А ещё на эту дату приходится праздник, который оценят любители зимних видов спорта. 22 декабря, 21:01 23 декабря отмечается День дальней авиации ВКС России. Обложка © kremlin.ru

День дальней авиации ВКС России

23 декабря в России отмечается праздник, посвящённый одному из относительно молодых компонентов Вооружённых сил страны, — День дальней авиации ВКС РФ. Вот несколько фактов о нём: это официальный российский ведомственный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 23 декабря;

учреждён приказом главнокомандующего ВВС России в 1999 году;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Дальняя авиация — это часть Военно-воздушных сил, которые, в свою очередь, включены в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России. Также это один из компонентов стратегических ядерных сил, так называемой ядерной триады (наряду с межконтинентальными ракетами и подводными ракетоносцами). Дальняя авиация ВКС предназначена для решения стратегических задач на континентальных и океанских (морских) театрах военных действий.

23 декабря считается днём образования российской дальней авиации, потому что в эту дату (10 декабря по старому стилю) в 1914 году император Николай II утвердил решение военного совета о создании эскадры бомбардировщиков "Илья Муромец". Это было первое в мире соединение тяжёлых бомбардировщиков. Они установили рекорды дальности, продолжительности полёта и грузоподъёмности для своего времени.

Ко Дню дальней авиации. Видео © YouTube / Минобороны РФ

Сейчас же основу парка дальней авиации составляют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, а также заправщики Ил-78 и разведчики Ту-22МР. Боевые машины дальней авиации способны нести на борту авиационные крылатые ракеты большой дальности, ракеты оперативно-тактического назначения — как в обычном, так и в ядерном снаряжении. Также в России сейчас разрабатывается перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) — стратегический бомбардировщик пятого поколения. Он придёт на замену устаревающим Ту-95.

День Ростехнадзора

23 декабря отмечается День Ростехнадзора. Фото © Shutterstock

23 декабря в России также отмечается праздник, посвящённый одному из федеральных госорганов, — День Ростехнадзора. Рассказываем о нём: это официальный российский профессиональный праздник;

установлен в 2006 году постановлением Коллегии Ростехнадзора;

ежегодно отмечается 23 декабря, по календарю не сдвигается;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Полное официальное название этого праздника в России — День Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Госорган ведёт свою историю от Берг-коллегии, которая была создана Петром I 10 декабря (по старому стилю) 1719 года. В наше время по новому стилю профессиональный праздник было решено установить на 23 декабря.

Задачей Берг-коллегии было контролировать проведение горнозаводских работ. Изначально она не следила за условиями труда рабочих. В её сфере ответственности было соблюдение права собственности на недра, уплаты горной подати, поставка золота и серебра в казну. Пройдя долгий путь становления, Берг-коллегия к концу XIX века трансформировалась в Фабричную инспекцию Министерства торговли и промышленности. Под разными названиями подобные структуры работали и в СССР. В современном виде Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору была сформирована в 2004 году указом президента РФ.

Как следует из названия, это ведомство следит за безопасностью на объектах строительства, промышленности, энергетики, в том числе атомной. Сегодня работники Ростехнадзора получают поздравления от руководства, коллег и близких. Отличившимся вручают ведомственные награды.

Всемирный день сноубординга

23 декабря отмечается Всемирный день сноубординга. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

23 декабря в России и других странах отмечается праздник, посвящённый популярному зимнему виду спорта, — Всемирный день сноубординга (World Snowboard Day). Вот что о нём известно: это неофициальный международный праздник;

учреждён в 2006 году Всемирной федерацией сноубординга;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 23 декабря;

в этот день проводятся соревнования и праздничные спуски.

Сноубординг вот уже 25 лет является олимпийским видом спорта. Считается, что его история началась в 1960-х годах. Его появление связывают с именем жителя американского штата Мичиган Шермана Поппена. Он сделал для своей дочери доску наподобие современного сноуборда и назвал это снёрфером (от английских слов сноу — "снег" и сёрф — "волна"). Уже через несколько лет было запущено производство таких приспособлений в качестве детской игрушки, а затем её достоинства оценили и взрослые. Уже в 1979 году в Мичигане был проведён первый в истории мировой чемпионат по снёрфингу. Там же доска обзавелась специальными креплениями дня ног, а вскоре — и новым названием.

В 1995 году на австрийском горнолыжном курорте Цюрс состоялся первый мировой кубок по сноубордингу, а олимпийским видом спорта он стал в 1998 году на зимних Играх в Нагано, что в Японии. Сейчас соревнования по сноубордингу разделены на несколько дисциплин, среди которых — параллельный слалом, сноуборд-кросс, хафпайп, слоупстайл. Есть также жёсткий сноуборд (alpine) — направление, основой которого является техничный спуск с горы.

Сегодня любители этого экстремального вида спорта могут отметить свой "профессиональный" праздник. Нет лучшего способа сделать это, чем спуститься со склона на любимой доске.

Ночь редиса

23 декабря отмечается Ночь редиса. Фото © Shutterstock

На 23 декабря приходится Ночь редиса — малоизвестный в России праздник, который придумали в другом полушарии. Предлагаем узнать о нём больше: это народный мексиканский праздник;

отмечается ежегодно 23 декабря, по календарю не сдвигается;

в эту дату проводится красочный фестиваль, посвящённый овощу.

Ночь редиса ежегодно проводится в мексиканском городе Оахака. Праздник привлекает внимание туристов своей необычностью. Местные жители устраивают на улицах посвящённый этому овощу фестиваль. Они вырезают из гигантских корней редиса людей, животных, здания и всё, на что способна фантазия. Повсюду проводятся ярмарки, посвящённые историческому событию — завозу редиса в Мексику испанскими колонизаторами.

Праздник появился более века назад. Местные власти утвердили его официально в далёком 1897 году, решив, что такое событие будет полезным для бюджета города. Для Ночи редиса теперь там специально выращивают большие корнеплоды. Их длина может достигать полуметра, а вес — трёх килограммов. Редис мастерам раздают заранее, чтобы они могли придать ему форму. Увы, продукты их творчества на мексиканской жаре долго не выдерживают — уже на следующий день экспонаты приходится отправлять в утиль, поэтому гости праздника стараются увидеть всё зараз и даже выстраиваются для этого в очереди.

Приметы 23 декабря

День Мины

23 декабря Русская православная церковь чтит память святого мученика Мины Калликелада (Красноречивого). Он пострадал за Христа во время правления Максимина (305–313 годы). Император послал Мину из Афин в Александрию, чтобы тот подавил конфликты между христианами и язычниками. Мина же, сам веря в единого Бога, начал красноречиво проповедовать. Узнав об этом, Максимин лично прибыл в Александрию и приказал отрубить Мине голову, что и было сделано.

На Руси в эту дату отмечали церковно-народный День Мины. Святому приписывали способность исцелять болезни глаз, поэтому к нему обращались в молитвах с такими просьбами. Считалось также, что он может снимать пелену с глаз, в том числе в переносном смысле: можно найти потерянную вещь, открыть для себя какую-то правду. На Мину девушкам было принято заниматься рукоделием, это воспринималось как залог большой удачи в будущем. Под запретом были шумные посиделки и ссоры, сплетни и оговоры.

Погодные приметы 23 декабря

Ясное небо — к похолоданию.

Красноватая луна — к сильным ветрам.

Ветер носит снег — к засушливому лету.

Сильный снегопад — к плохому урожаю в следующем году.

Именинники 23 декабря

23 декабря именины может отмечать российская актриса Анна Уколова. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Сегодня, 23 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр;

Александра;

Алексей;

Анатолий;

Ангелина;

Анна;

Григорий;

Дорофей;

Евгений;

Евдокия;

Иван;

Константин;

Лаврентий;

Михаил;

Николай;

Пётр;

Сергей;

Степан;

Татьяна;

Яков. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев