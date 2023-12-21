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21 декабря, 07:56

Путин поручил доложить о работе по постановке на воинский учёт без личной явки

Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 января следующего года доложить о работе по постановке на воинский учёт без личной явки военнообязанного. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Минобороны России совместно с Минцифры России с учётом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учёт (снятия с воинского учёта) без личной явки в военный комиссариат", — говорится в сообщении.

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Кроме того, президент поручил Минобороны РФ совместно с Минцифры организовать работу по формированию электронных повесток и предоставлению гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток. Доклад о работе необходимо подготовить до 15 января 2024 года.

Ранее Лайф писал, что Правительство России ввело особый воинский учёт для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Согласно документу, особый учёт будут осуществлять военкоматы по месту нахождения исправительной колонии и СИЗО.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Ян Поланин
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