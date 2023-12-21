Путин поручил доложить о работе по постановке на воинский учёт без личной явки
Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 января следующего года доложить о работе по постановке на воинский учёт без личной явки военнообязанного. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Минобороны России совместно с Минцифры России с учётом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учёт (снятия с воинского учёта) без личной явки в военный комиссариат", — говорится в сообщении.
Кроме того, президент поручил Минобороны РФ совместно с Минцифры организовать работу по формированию электронных повесток и предоставлению гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток. Доклад о работе необходимо подготовить до 15 января 2024 года.
Ранее Лайф писал, что Правительство России ввело особый воинский учёт для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Согласно документу, особый учёт будут осуществлять военкоматы по месту нахождения исправительной колонии и СИЗО.
ТАСС / Михаил Климентьев