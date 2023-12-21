Матвиенко не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине
Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пока не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине. Она подчеркнула, что Россия намерена добиться ранее заявленных целей спецоперации.
"Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт остановился... Сегодня Россия сформулировала условия, на которых она готова к переговорам. Эти условия были заявлены с начала специальной военной операции, и пока мы их не добьёмся, мы по-другому себя вести не можем", — отметила спикер Совфеда.
Матвиенко также согласилась, что на Западе падает интерес к теме Украины, у руководства этих стран уже не осталось аргументов для населения, почему Киеву нужно продолжать выделять огромные средства.
Напомним, накануне в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией в настоящий момент неактуальны для Киева. По его словам, Киев сейчас прорабатывает анонсированную ранее "формулу мира", которую в итоге хочет представить России. В Кремле на это ответили, что для этих переговоров нет никакого фундамента и предпосылок.