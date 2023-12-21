Матвиенко не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине

"Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт остановился... Сегодня Россия сформулировала условия, на которых она готова к переговорам. Эти условия были заявлены с начала специальной военной операции, и пока мы их не добьёмся, мы по-другому себя вести не можем", — отметила спикер Совфеда.