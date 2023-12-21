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21 декабря, 14:00

Как с помощью маленьких деталей создать в доме атмосферу зимней сказки

Как создать дома праздничную атмосферу из подручных предметов? Если в преддверии Нового года хочется перенестись в сказку, то воспользуйтесь нашими советами по оформлению квартиры.

Совсем скоро наступит Новый год, и атмосфера праздника уже начинает витать в воздухе. Повсюду стоят ёлки, витрины магазинов украшены рождественскими декорациями — согласитесь, и дома хочется ощущать сказочное настроение. Эксперт Анна Устюжанинова рассказывает, какие маленькие детали помогут создать в доме волшебную атмосферу.

Инсталляции из свечей

Фото © Freepik / awesomecontent

Фото © Freepik / awesomecontent

Свечи — привычный атрибут не только Нового года, но и холодного сезона в целом. Однако пара этих элементов декора не даст нужного эффекта — предлагаем создать целые инсталляции. Вам понадобятся свечи разной высоты и толщины. Они могут быть белые, красные, золотые — подберите для себя подходящий вариант.

"Обозначьте в доме несколько зон, например подоконник, кухонный стол, полка на стеллаже и даже место под ёлкой. Там и расставьте свечи с лёгкой небрежностью, хаотично используя изделия разного размера", — подсказывает дизайнер, шеф-редактор журнала Яндекс Аренды и Яндекс Недвижимости "Я так живу" Анна Устюжанинова.

Декоративные бусы и ленты в самых неожиданных местах

Фото © Freepik / jannoon028

Фото © Freepik / jannoon028

Ёлка с игрушками, декоративный венок на двери — заезженные решения. Отказываться от них мы не предлагаем, но советуем проявить немного фантазии. Попробуйте разложить интерьерные бусы и ленты на полках, обвивая все предметы, стоящие на них. Или повесьте на спинку кровати или на стену над изголовьем. Можно попробовать даже положить ленты на стол мягкими волнами — всё, что придёт в голову.

Сезонный текстиль

Фото © Freepik / senivpetro

Фото © Freepik / senivpetro

Смена текстиля — один из самых простых способов создать в доме новое настроение. Главный плюс в том, что здесь можно экспериментировать. Например, в преддверии Нового года положите на диван плед с тематическими узорами, а чехлы декоративных подушек смените на красные, бордовые, зелёные, изумрудные в зависимости от вашего интерьера.

"Если этого покажется недостаточно — приобретите покрывало на кровать или постельное бельё таких же оттенков. А в декабрьской сервировке можно использовать скатерти и салфетки с зимней тематикой", — делится ещё одной идеей эксперт.

День зимнего солнцестояния: Приметы, обряды и дела, которые принесут удачу в новом году
День зимнего солнцестояния: Приметы, обряды и дела, которые принесут удачу в новом году
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Shutterstock

Елизавета Терешкова
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