Как с помощью маленьких деталей создать в доме атмосферу зимней сказки
Как создать дома праздничную атмосферу из подручных предметов? Если в преддверии Нового года хочется перенестись в сказку, то воспользуйтесь нашими советами по оформлению квартиры.
Совсем скоро наступит Новый год, и атмосфера праздника уже начинает витать в воздухе. Повсюду стоят ёлки, витрины магазинов украшены рождественскими декорациями — согласитесь, и дома хочется ощущать сказочное настроение. Эксперт Анна Устюжанинова рассказывает, какие маленькие детали помогут создать в доме волшебную атмосферу.
Инсталляции из свечей
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Свечи — привычный атрибут не только Нового года, но и холодного сезона в целом. Однако пара этих элементов декора не даст нужного эффекта — предлагаем создать целые инсталляции. Вам понадобятся свечи разной высоты и толщины. Они могут быть белые, красные, золотые — подберите для себя подходящий вариант.
"Обозначьте в доме несколько зон, например подоконник, кухонный стол, полка на стеллаже и даже место под ёлкой. Там и расставьте свечи с лёгкой небрежностью, хаотично используя изделия разного размера", — подсказывает дизайнер, шеф-редактор журнала Яндекс Аренды и Яндекс Недвижимости "Я так живу" Анна Устюжанинова.
Декоративные бусы и ленты в самых неожиданных местах
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Ёлка с игрушками, декоративный венок на двери — заезженные решения. Отказываться от них мы не предлагаем, но советуем проявить немного фантазии. Попробуйте разложить интерьерные бусы и ленты на полках, обвивая все предметы, стоящие на них. Или повесьте на спинку кровати или на стену над изголовьем. Можно попробовать даже положить ленты на стол мягкими волнами — всё, что придёт в голову.
Сезонный текстиль
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Смена текстиля — один из самых простых способов создать в доме новое настроение. Главный плюс в том, что здесь можно экспериментировать. Например, в преддверии Нового года положите на диван плед с тематическими узорами, а чехлы декоративных подушек смените на красные, бордовые, зелёные, изумрудные в зависимости от вашего интерьера.
"Если этого покажется недостаточно — приобретите покрывало на кровать или постельное бельё таких же оттенков. А в декабрьской сервировке можно использовать скатерти и салфетки с зимней тематикой", — делится ещё одной идеей эксперт.
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