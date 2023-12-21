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21 декабря, 12:58

Путин: Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный период

Ожидаемая продолжительность жизни в России сейчас превысила показатели допандемийного уровня. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, также в нашей стране снижается и младенческая смертность.

"По итогам десяти месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, снижается смертность, в том числе младенческая. Она сейчас на историческом минимуме", — сказал глава государства.

Путин призвал оперативно установить единый федеральный статус многодетных
Путин призвал оперативно установить единый федеральный статус многодетных

Ранее Путин, выступая на этом же заседании, спрогнозировал исторический минимум уровня бедности в РФ в 2023 году. Экономика нашей страны, по его словам, должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших высоких зарплат — именно в этом ключ к повышению доходов граждан, преодолению проблем бедности.

Путин призвал расширить национальные цели развития и уточнить планы до 2036 года
Путин призвал расширить национальные цели развития и уточнить планы до 2036 года
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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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