Путин: Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный период
Ожидаемая продолжительность жизни в России сейчас превысила показатели допандемийного уровня. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, также в нашей стране снижается и младенческая смертность.
"По итогам десяти месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, снижается смертность, в том числе младенческая. Она сейчас на историческом минимуме", — сказал глава государства.
Ранее Путин, выступая на этом же заседании, спрогнозировал исторический минимум уровня бедности в РФ в 2023 году. Экономика нашей страны, по его словам, должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших высоких зарплат — именно в этом ключ к повышению доходов граждан, преодолению проблем бедности.
Kremlin.ru