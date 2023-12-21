Путин: Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный период

Ожидаемая продолжительность жизни в России сейчас превысила показатели допандемийного уровня. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, также в нашей стране снижается и младенческая смертность.

"По итогам десяти месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, снижается смертность, в том числе младенческая. Она сейчас на историческом минимуме", — сказал глава государства.