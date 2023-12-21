Новогоднего приёма в Кремле в этом году не будет
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Новогоднего приёма в Кремле в этом году не планируется. Об этом сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что президент ранее традиционно в декабре проводил торжественный приём в Кремле, посвящённый Новому году. Но в 2022 году эта традиция прервалась, тогда приёма также не было. Тем не менее праздничное украшение в резиденции главы государства уже появилось: в корпусе, где находится кабинет Владимира Путина, установили новогоднюю ёлку. Лайф публиковал её фото.