Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

ПВО сбила украинскую ракету над Азовским морем

Ангола вышла из ОПЕК

МВД России объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих**

Путин пообщался с 13-летней Ксюшей, чья мечта о работе в новостях сбылась благодаря "Ёлке желаний"

"Надо стремиться к нулю": Путин рассказал, что уровень бедности в России минимален

Путин предложил США и Европе прекратить валять дурака

В Генштабе раскрыли основную цель российских войск в зоне СВО в 2023 году

Венгрия предложила Евросоюзу воздержаться от помощи Украине до 2027 года

Путин установил выплату 100 тысяч при ранении детей в новых регионах РФ

Сёстры-гимнастки Аверины не хотят выступать на Олимпиаде без флага и гимна

Новогоднего приёма в Кремле в этом году не будет

21 декабря, 14:30
Обложка © Getty Images / Zozulya

Обложка © Getty Images / Zozulya

Новогоднего приёма в Кремле в этом году не планируется. Об этом сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин пообщался с 13-летней Ксюшей, чья мечта о работе в новостях сбылась благодаря "Ёлке желаний"
Путин пообщался с 13-летней Ксюшей, чья мечта о работе в новостях сбылась благодаря "Ёлке желаний"

Напомним, что президент ранее традиционно в декабре проводил торжественный приём в Кремле, посвящённый Новому году. Но в 2022 году эта традиция прервалась, тогда приёма также не было. Тем не менее праздничное украшение в резиденции главы государства уже появилось: в корпусе, где находится кабинет Владимира Путина, установили новогоднюю ёлку. Лайф публиковал её фото.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!