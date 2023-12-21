Путин провёл телефонные переговоры с Мадуро

Также Путин и Мадуро подчеркнули общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств. Лидер Венесуэлы проинформировал российского коллегу о ситуации вокруг спорного региона Эссекибо, который контролирует соседняя Гайана. Путин высказался за разрешение спора дипломатическими средствами. Кроме того, президенты обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством, а Путин подтвердил приглашение Мадуро в Россию в следующем году.