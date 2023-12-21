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21 декабря, 16:22

Путин провёл телефонные переговоры с Мадуро

Путин в разговоре с Мадуро подтвердил приглашение посетить Россию в 2024 году

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере. Россия продолжит оказывать поддержку усилиям венесуэльского руководства по укреплению национальной экономики и суверенитета", — говорится в сообщении.

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Также Путин и Мадуро подчеркнули общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств. Лидер Венесуэлы проинформировал российского коллегу о ситуации вокруг спорного региона Эссекибо, который контролирует соседняя Гайана. Путин высказался за разрешение спора дипломатическими средствами. Кроме того, президенты обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством, а Путин подтвердил приглашение Мадуро в Россию в следующем году.

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Kremlin.ru, © Getty Images / Emin Sansar

Никита Никонов
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