Гайана и Венесуэла договорились не применять силу для решения территориального конфликта
Гайана и Венесуэла договорились не решать спор вокруг Эссекибо силой
Лидеры Гайаны и Венесуэлы встретились для переговоров на острове Сент-Винсент на Карибах. В ходе общения они договорились не применять силу из-за спора вокруг Эссекибо, а разрешить конфликт в соответствии с Женевским соглашением 1966 года. Об этом в своём блоге сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из каких-либо разногласий, существующих между обоими государствами", — написал президент.
О проведении переговоров стало известно на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что встреча лидеров двух стран пройдёт под эгидой Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и Карибского сообщества (CARICOM).
Напомним, что 3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, на котором 95% граждан проголосовали за включение в состав страны западной части соседнего государства Гайана — региона Эссекибо, где в 2015 году нашли нефть. Лайф также писал, что венесуэльский лидер Николас Мадуро подписал указы о включении региона Гайаны — Эссекибо — в состав страны. Согласно им регион, получивший название Гайана-Эссекибо, отныне считается Каракасом 24-м штатом страны.
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