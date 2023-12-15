Гайана и Венесуэла договорились не применять силу для решения территориального конфликта

Лидеры Гайаны и Венесуэлы встретились для переговоров на острове Сент-Винсент на Карибах. В ходе общения они договорились не применять силу из-за спора вокруг Эссекибо, а разрешить конфликт в соответствии с Женевским соглашением 1966 года. Об этом в своём блоге сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из каких-либо разногласий, существующих между обоими государствами", — написал президент.

О проведении переговоров стало известно на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что встреча лидеров двух стран пройдёт под эгидой Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и Карибского сообщества (CARICOM).