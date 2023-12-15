Регион

Уведомления отключены

15 декабря, 05:46

Гайана и Венесуэла договорились не применять силу для решения территориального конфликта

Гайана и Венесуэла договорились не решать спор вокруг Эссекибо силой

Лидеры Гайаны и Венесуэлы встретились для переговоров на острове Сент-Винсент на Карибах. В ходе общения они договорились не применять силу из-за спора вокруг Эссекибо, а разрешить конфликт в соответствии с Женевским соглашением 1966 года. Об этом в своём блоге сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из каких-либо разногласий, существующих между обоими государствами", — написал президент.

О проведении переговоров стало известно на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что встреча лидеров двух стран пройдёт под эгидой Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и Карибского сообщества (CARICOM).

Захарова высказалась о ситуации на границе Венесуэлы и Гайаны, где может вспыхнуть война

Захарова высказалась о ситуации на границе Венесуэлы и Гайаны, где может вспыхнуть война

Напомним, что 3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, на котором 95% граждан проголосовали за включение в состав страны западной части соседнего государства Гайана — региона Эссекибо, где в 2015 году нашли нефть. Лайф также писал, что венесуэльский лидер Николас Мадуро подписал указы о включении региона Гайаны — Эссекибо — в состав страны. Согласно им регион, получивший название Гайана-Эссекибо, отныне считается Каракасом 24-м штатом страны.

Обложка ©

Pixabay

Ян Поланин
  • Новости
  • Венесуэла
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров