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20 декабря, 10:03

Песков: Визит Мадуро в РФ не состоится до конца года, его сроки согласовываются

<p>Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © Getty Images / Emin Sansar</p>

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © Getty Images / Emin Sansar

Визит в Россию венесуэльского лидера Николаса Мадуро не состоится до конца 2023 года, его сроки на данный момент согласовываются. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 20 декабря.

"Согласовываются сроки, сейчас можно сказать, что до конца года он уже не состоится. Этот визит на повестке дня. Как только сроки будут согласованы, этот визит состоится", — подчеркнул он в беседе с журналистами.

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Ранее Лайф писал, что 3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, на котором 95% граждан проголосовали за включение в состав страны западной части соседнего государства Гайана — региона Эссекибо, где в 2015 году нашли нефть. Затем Мадуро подписал соответствующий указ, согласно которому получивший название Гайана-Эссекибо регион отныне считается Каракасом 24-м штатом страны. При этом Венесуэла и Гайана договорились не применять силу для решения территориального конфликта.

Александр Юнашев
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