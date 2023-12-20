Песков: Визит Мадуро в РФ не состоится до конца года, его сроки согласовываются

Визит в Россию венесуэльского лидера Николаса Мадуро не состоится до конца 2023 года, его сроки на данный момент согласовываются. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 20 декабря.

"Согласовываются сроки, сейчас можно сказать, что до конца года он уже не состоится. Этот визит на повестке дня. Как только сроки будут согласованы, этот визит состоится", — подчеркнул он в беседе с журналистами.