Захарова: Слова Прилепина о трудовой миграции в РФ не отражают позицию Москвы

Слова писателя, сопредседателя политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захара Прилепина об Узбекистане и трудовой миграции в РФ являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Прилепин на пресс-конференции допустил фигуральное выражение о возможности присоединения Узбекистана к России. После этого посла РФ Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана. Захарова пояснила, что слова писателя не имеют ничего общего с позицией руководства РФ, а суверенитет, независимость и территориальная целостность Узбекистана не подвергаются сомнению.

"Высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдалённо не отражает официальную позицию РФ", — отметила она в официальном комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также Захарова подчеркнула, что Москву и Ташкент связывают всеобъемлющее стратегическое партнёрство и союзничество. Отношения двух стран находятся на подъёме, на что указывают итоги недавнего официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в нашу страну, добавила дипломат.