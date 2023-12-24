День взятия турецкой крепости Измаил, День украшения ёлки: Какие праздники и приметы 24 декабря Сегодня, 24 декабря 2023 года, в России отмечается праздник, связанный с легендарной победой Суворова. Также это день, предваряющий один из главных церковных праздников у некоторых христиан. 23 декабря, 21:01 24 декабря отмечается День взятия турецкой крепости Измаил. Обложка © Wikipedia / Шифляр С.П.

День взятия турецкой крепости Измаил

24 декабря в России отмечается праздник под названием День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил (1790). Несколько фактов о нём: это один из официальных Дней воинской славы России;

установлен федеральным законом от 13 марта 1995 года;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 24 декабря;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

в этот день проводятся уроки, лекции, выставки, посвящённые той победе.

Турецкая крепость Измаил была взята русскими войсками под командованием графа Александра Суворова. Случилось это 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1790 года. Современный праздник установлен на 24 декабря, потому что в нынешней редакции закона "О днях воинской славы и памятных датах России" даты происходивших до введения григорианского календаря событий получены путём прибавления тринадцати дней к юлианскому календарю. Однако в XVIII веке разница между юлианским и григорианским календарями составляла 11 суток.

Штурм и последующее взятие Измаила стало ключевым сражением Русско-турецкой войны 1787–1791 годов. Турция отказалась смириться с поражением в войне 1768–1774 годов и потребовала от России возвращения Крыма, объявив новую войну. Россия же в этой ситуации решила расширить свою территорию в Северном Причерноморье. Турецкие войска терпели одно поражение за другим — как на суше, так и в море. Овладев Очаковым, крепостями Килия, Тульча и Исакча, русские войска подошли к Измаилу, которая прикрывала на Дунае стратегическое балканское направление. Усиливать эту крепость помогали в своё время французские и немецкие инженеры. Гарнизон там насчитывал 35 тысяч человек.

В ноябре Русская армия численностью в 31 тысячу человек осадила крепость с суши, а речная флотилия под командованием генерала Осипа Дерибаса уничтожила турецкие корабли и заблокировала её с Дуная. Окружив Измаил валами и стенами, Суровов послал туркам ультиматум: "Двадцать четыре часа на размышление о сдаче — и воля, первые мои выстрелы — уже неволя, штурм — смерть". На что получил дерзкий ответ: "Скорее Дунай остановится в своём течении и небо рушится на землю, чем сдастся Измаил". Штурм был начат рано утром 22 декабря (11 декабря по старому стилю) после двух дней обстрела города, и уже к полудню русские войска были в центре крепости. К 16 часам сопротивление полностью прекратилось. Турки потеряли убитыми 26 тысяч человек, девять тысяч были пленены. Потери русских войск, по разным данным, составили от 4,5 тысячи до 10 тысяч убитыми и ранеными. В итоге эта война в 1792 году завершилась Ясским миром, закрепившим за Россией Крым и Северное Причерноморье от Кубани до Днестра.

Сочельник у западных христиан

24 декабря отмечается Сочельник у западных христиан. Фото © Wikipedia / Карл Улоф Ларссон

24 декабря в России некоторые христиане отмечают Сочельник — праздник, предваряющий Рождество Христово. Рассказываем о нём: на 24 декабря Сочельник приходится у западных христиан, в том числе у целого ряда православных церквей;

в этот день проводятся особые богослужения;

по традиции семьи собираются за общим столом.

Рождественский сочельник — это день приготовления к празднику Рождества Христова. 24 декабря он отмечается в церквях, придерживающихся григорианского и новоюлианского календарей. Некоторые православные церкви, в том числе Русская православная церковь, празднуют Рождество Христово по юлианскому календарю (старому стилю), и этот день приходится на 7 января, а Сочельник, соответственно, на 6 января.

Название "Сочельник", как считается, происходит от слова "сочиво", которое обозначало особую зерновую кашу с мёдом и фруктами. Она была традиционным блюдом в канун Рождества, но вкушали её только после литургии, которая соединяется с вечерней.

В Рождественский сочельник в церквях утром служится месса по чину Адвента, а месса навечерия Рождества начинается затемно. Сочельник во многих западных странах, как и Рождество, — это семейный праздник. Раньше был обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придёт в дом в Рождество, то будет принят как брат. Это знак памяти о людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьёй.

День украшения ёлки

24 декабря отмечается День украшения ёлки. Фото © Shutterstock

На 24 декабря в России приходится также добрый праздник под названием День украшения ёлки. Вот что о нём известно: это праздник российский, неофициальный;

ежегодно отмечается в одну дату — 24 декабря;

впервые был упомянут в 2015 году.

Кто решил отмечать в России День украшения ёлки и почему именно 24 декабря — уже неясно, однако эта дата теперь традиционно упоминается среди праздничных на просторах Интернета. На самом деле единого дня календаря для долгожданного ритуала украшения новогоднего дерева нет. Каждая семья решает сама, когда это делать. Но нужно отметить, что сегодня, когда до праздника осталась неделя, уже самое время.

Не все знают, что обычай украшать новогоднюю ёлку пришёл к нам из Германии. Согласно преданию, начало этой традиции положил реформатор Мартин Лютер. В 1513 году, возвращаясь домой в канун Рождества, он был очарован и восхищён красотой звёзд на небосводе. Дома он поставил на стол ёлочку и украсил её свечами, а на верхушку водрузил звезду в память о звезде Вифлеемской.

В XVIII–XIX веках традиция украшения ёлки распространилась не только по всей Германии, но и появилась в Англии, Австрии, Чехии, Голландии, Дании. В Америке новогодние ёлки появились также благодаря немецким эмигрантам. В Россию традиция пришла благодаря Петру I. Он издал указ отмечать Новый год, как в просвещённой Европе.

Никонов день

24 декабря Русская православная церковь чтит память преподобного Никона Сухого. Он родился в богатой и знатной семье, однако повзрослев, принял иночество в Киево-Печерском монастыре. В 1096 году при нашествии хана Боняка он был взят в плен и там подвергался истязаниям. Согласно преданию, святой был чудом перенесён в Успенскую церковь к Божественной литургии. Через много времени прежний мучитель преподобного Никона пришёл в Киево-Печерский монастырь и узнал своего бывшего узника, уверовал, принял крещение и стал послушником. Скончался преподобный Никон в начале XII века, он погребён в Ближних пещерах.

На Руси в эту дату отмечали Никонов день. В домах зажигали лампадку, чтобы прибавить доброго света и попросить солнце сойти с неба — отогнать злые силы. Своё жильё старались осветить как можно ярче. Святому молились об успокоении души. В эту дату было принято совершать добрые дела, помогать бедным и нуждающимся. После наступления темноты было принято не делать домашние дела: не браться за наведение порядка, не готовить пищу и не рукодельничать.

Погодные приметы 24 декабря

Морозный день — оттепель будет нескоро.

Резко потеплело — к половодью весной.

Солнце с отсветами по бокам — к сильным морозам.

Вороны летают с места на место — к буре.

Именинники 24 декабря

24 декабря может отмечать именины российский актёр Пётр Фёдоров. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Сегодня, 24 декабря, именины могут отмечать те, кого величают: Даниил

Иван

Леонтий

Лука

Никифор

Николай

Никон

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и счастья!

Авторы Вадим Андреев