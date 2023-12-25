Рождество у западных христиан, День гравимассы, Спиридон Солнцеворот: Праздники и приметы 25 декабря Сегодня, 25 декабря 2023 года, некоторые христиане отмечают один из самых главных церковных праздников. Также на эту дату приходится посвящённый науке праздник, придуманный в противовес религиозному. Особым этот день был и на Руси. 24 декабря, 21:01 25 декабря западные христиане отмечают Рождество Христово. Обложка © Freepik / freepik.diller

Рождество у западных христиан

25 декабря католики, а также представители ряда других ветвей христианства отмечают в России большой церковный праздник — Рождество Христово. Несколько фактов о нём: Это один из главных христианских праздников.

Установлен в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

25 декабря его празднуют по григорианскому и новоюлианскому календарю.

В том числе это делает большинство православных церквей.

В России нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Русская православная церковь отмечает Рождество 7 января.

25 декабря Рождество Христово отмечают католики и протестанты, использующие григорианский календарь. А ещё это делают 10 из 15 поместных православных церквей, которые применяют новоюлианский календарь. В том числе это Румынская, Болгарская, Кипрская и другие церкви.

Разницу в церковных календарях ошибочно связывают с расколом церкви. Однако новый — григорианский — календарь появился лишь через 500 лет после того, как главы Западной и Восточной церкви обменялись отлучительными грамотами в 1054 году. Он сменил юлианский, который применялся с 45 года до нашей эры и был так назван в честь Юлия Цезаря. После Великой схизмы 1054 года церкви на Востоке и Западе продолжали отмечать Рождество в одно и то же время вплоть до 1582 года, когда папа римский Григорий XIII ввёл новый стиль.

Считается, что дата Рождества изначально была установлена произвольно. Она пришла на замену отмечавшимся в декабре в Римской империи языческим праздникам: Рождение Солнца Непобедимого и сатурналии. Сейчас каждое Рождество 25 декабря с посланием Urbi et orbi ("Городу и миру") выступает папа римский. Его понтифик зачитывает верующим с балкона собора Святого Петра в Ватикане.

День гравимассы

25 декабря отмечается День гравимассы. Фото © Freepik

25 декабря отмечается необычный праздник, в России малоизвестный, — День гравимассы (Grav Mass Day, Newtonmas). Рассказываем о нём: Это международный неофициальный праздник.

Придуман учёным в противовес Рождеству.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 25 декабря.

Цель — подчеркнуть важность достижений науки.

Одним из ключевых шагов человечества в изучении законов нашего мира было открытие Исааком Ньютоном в 1666 году закона всемирного тяготения, затем получившего имя этого учёного. Существует легенда, что сформулировал свой закон Ньютон, когда яблоко упало ему на голову с дерева. Если говорить простыми словами, то, согласно открытому принципу, все материальные тела притягивают друг друга. У каждого тела есть гравитационная масса (гравимасса), от которой зависит его поле тяготения.

Но сегодняшний неофициальный праздник, День гравимассы, приурочен не ко дню открытия закона, а ко дню рождения самого учёного: Исаак Ньютон родился 25 декабря 1642 года. А так как сейчас на Западе в эту дату празднуют Рождество, у программиста Ричарда Мэттью Столлмана появилась идея учредить на этот день День гравимассы. Второе название праздника — Newtonmas, что можно расшифровать как "Рождество Ньютона". Столлман предложил таким образом подчеркнуть торжество науки. Согласно его задумке, можно украсить рождественскую ёлку яблоками, апельсинами и прочими фруктами. Когда плоды будут падать, любой желающий сможет стать свидетелем действия закона всемирного тяготения. День гравимассы, таким образом, призван содействовать популяризации физики и её фундаментальных законов.

День священного базилика

25 декабря отмечается День священного базилика. Фото © Freepik / jcstudio

Ещё один малоизвестный в России праздник отмечается 25 декабря — День священного базилика, или День туласи. Предлагаем узнать о нём: Это индийский неофициальный праздник.

Отмечается ежегодно 25 декабря, по календарю не смещается.

Посвящён одному из наиболее широко используемых в аюрведической медицине растений.

Священный базилик (Ocimum sanctum), известный также как туласи или тулси, — это кустарник родом из Индии. Листья этого растения широко используются там в традиционной медицине. Привычный нам душистый базилик — близкий родственник священного, однако аромат у них разный. У туласи он напоминает гвоздику.

В Индии в этот день отмечают День священного базилика как неофициальный праздник, чтобы подчеркнуть значимость этого растения для народа. В индуизме туласи считается священным, связанным с одноимённой богиней. Индусы относят его к "женским" растениям, ассоциируют с женственностью и материнством. Многие там выращивают его в горшках на своих придомовых участках, чтобы использовать листья священного базилика в религиозных обрядах.

Спиридон Солнцеворот

25 декабря на Руси отмечался праздник под названием Спиридон Солнцеворот. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

На 25 декабря в России приходится праздник, уходящий корнями глубоко в историю, — Спиридон Солнцеворот. Несколько фактов о нём: В этот день Русская православная церковь чтит память святого Спиридона Тримифунтского.

По его имени назвали древний праздник, посвящённый "развороту" Солнца" к весне.

Отмечается он каждый год 25 декабря.

Спиридон Тримифунтский жил в III–IV веках на Кипре. Согласно преданию, он с детства вёл благочестивую жизнь, был доброжелателен и отзывчив. За добрые дела получил дар исцеления больных и изгнания бесов. После смерти жены Спиридон стал епископом кипрского города Тримифунта. Ему приписывают способность вызывать дождь во время засухи. Епископ также был примером добродетельной жизни и трудолюбия, прославившись милосердием и справедливостью.

На Руси же именем святого назвали древний праздник, получился Спиридон Солнцеворот. Считалось, что именно с этого дня ночь начинала убывать, а день — прибавляться. В народе верили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз. Была поговорка: "После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денёк".

На Спиридона труд был под запретом, чтобы не разгневать святого. Можно было попытаться узнать, каким будет следующий год. Если ветер в течение дня менял направление, урожай будет богатым. Ещё в этот день проводили разные магические обряды. Садовники встряхивали яблони, приговаривая: "Спиридонов день, подымайся вверх". А ещё заклинали солнце: утром выходили на высокие места и встречали рассвет, а вечером жгли костры в честь светила.

Погодные приметы 25 декабря

Воробьи начали собирать пух в гнёзда — к сильным морозам.

Яркое солнце на Спиридона — Святки будут ясными.

Холод по полю гуляет — к затяжным метелям.

Пасмурное утро — к ранней весне.

Именинники 25 декабря

25 декабря именины может отмечать актёр Александр Робак. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 25 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Спиридон

Ферапонт. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев