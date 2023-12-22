Эксперт по сну рассказала, с какого возраста ребёнку можно встречать Новый год со взрослыми Эксперт Мурадова: Детей до 4 лет в Новый год стоит уложить спать в обычное время 22 декабря, 09:46 Детей до 4 лет в Новый год стоит уложить спать в обычное время. Обложка © Freepik

Новый год — волшебное время не только из-за подарков под ёлкой. Для детей это долгожданная возможность не спать ночью. Но в каком возрасте разрешить ребёнку встретить праздник вместе со взрослыми и во сколько всё-таки ему нужно лечь спать? На эти вопросы Лайфу ответила консультант по сну Елена Мурадова. Она призвала ориентироваться не только на возраст, но и на темперамент, здоровье, привычки сна малыша.

В первые четыре-шесть месяцев после рождения у малыша ещё нет постоянного ритма сна и бодрствования. Если он вдруг проснулся бодрый под бой курантов, веселитесь вместе! Такая ночь бывает раз в году. Елена Мурадова Консультант по сну, руководитель центра BabySleep, директор Международного центра обучения консультантов по сну BabySleepConsult

А вот детей до трёх-четырёх лет стоит уложить в привычное время. Если они засыпают позже, чаще всего всё равно просыпаются в обычные семь-восемь утра (или даже раньше), но при этом не высыпаются и капризничают. Найденные утром подарки дадут вам возможность ещё немного подремать, говорит Мурадова.

С четырёх-пяти лет уже можно встречать Новый год "по-взрослому". Но при этом важно пару часов поспать днём. С пяти-семи лет дети могут поспать утром подольше после затянувшегося празднования. И всё равно желательно устроить хотя бы короткий дневной сон. Даже если ребёнок не заснёт, а просто спокойно полежит в полумраке, это поможет ему продержаться до полуночи. Дети старше десяти-двенадцати лет легко перенесут разовый сбой режима. Но к концу каникул важно успеть вернуться к привычному распорядку дня, чтобы не начинать учебную неделю с недосыпа и усталости, посоветовала эксперт.

"Скорее всего, ребёнок не станет бодрствовать до самого утра. Организм подскажет ему, что пора ложиться. Когда вы заметите, что он притих, стал немного заторможенным, перестал интересоваться происходящим вокруг, зевает или сидит, смотря в одну точку или повторяя одно и то же движение, уложите его. Можно заранее договориться, в какое время ребёнок или вся семья пойдёт спать", — отметила руководитель центра BabySleep, директор Международного центра обучения консультантов по сну BabySleepConsult.

Но если ребёнок лёг спать позже обычного, то Мурадова советует вам быть готовыми к небольшим капризам. Однако юный организм быстро компенсирует недосып. Восстановление биоритмов у детей быстрее, чем у взрослых, и за три-пять дней можно вернуться к привычному режиму после сбоя. Если чётко зафиксировать время раннего подъёма, "подтянется" и время раннего укладывания. И режим придёт в норму.

А ранее Лайф рассказывал, как оставить ребёнка на Новый год с бабушкой, не испортив праздник. Для многих молодых родителей праздничные дни — это время серьёзной дилеммы: оставить ребёнка в новогоднюю ночь у родных, чтобы отдохнуть и повеселиться, или взять его с собой, чтобы не чувствовать себя виноватыми, что отнимаете у ребёнка праздник? Как принять правильное решение, читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев