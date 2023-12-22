Песков: Передача акций "Рольфа" связана с экономической целесообразностью

"Это связано исключительно с экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и также с учётом известной международной экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас", — сказал представитель Кремля.

Напомним, летом 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с незаконным выводом за рубеж четырёх миллиардов рублей. Для этого использовались подложные документы. Почти все фигуранты были арестованы заочно, в том числе фактический владелец и руководитель "Рольфа" Сергей Петров, который на данный момент находится за границей. Единственным оказавшимся на скамье подсудимых стал директор департамента развития бизнеса группы компаний Анатолий Кайро. После задержания в июне того же года он, пробыв под следствием, был осуждён и получил в минувшем ноябре 8,5 года колонии.