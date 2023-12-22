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22 декабря, 10:38

МВД разыскивает соратника Навального* Дмитрия Низовцева**, ему грозит 16 лет

Дмитрий Низовцев**. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / truenizovtsev

Дмитрий Низовцев**. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / truenizovtsev

МВД объявило в розыск соратника Алексея Навального* Дмитрия Низовцева**, следует из базы данных ведомства. По данным SHOT, в России журналисту грозит 16 лет лишения свободы.

Так, его разыскивают по статьям об участии в экстремистском сообществе и фейках о ВС РФ.

Подозреваемым в попытке теракта в Новосибирске оказался бывший сторонник Навального*
Подозреваемым в попытке теракта в Новосибирске оказался бывший сторонник Навального*

Ранее МВД России объявило в розыск главу ФБК*** Марию Певчих**. По данным Лайфа, ей грозит ответственность сразу по трём статьям уголовного розыска, в частности, за организацию экстремистского сообщества.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

** Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** Экстремистская организация запрещена в РФ и ликвидирована.

Матвей Константинов
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