МВД разыскивает соратника Навального* Дмитрия Низовцева**, ему грозит 16 лет

МВД объявило в розыск соратника Алексея Навального* Дмитрия Низовцева**, следует из базы данных ведомства. По данным SHOT, в России журналисту грозит 16 лет лишения свободы.

Так, его разыскивают по статьям об участии в экстремистском сообществе и фейках о ВС РФ.