МВД разыскивает соратника Навального* Дмитрия Низовцева**, ему грозит 16 лет
Дмитрий Низовцев**. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / truenizovtsev
МВД объявило в розыск соратника Алексея Навального* Дмитрия Низовцева**, следует из базы данных ведомства. По данным SHOT, в России журналисту грозит 16 лет лишения свободы.
Так, его разыскивают по статьям об участии в экстремистском сообществе и фейках о ВС РФ.
Ранее МВД России объявило в розыск главу ФБК*** Марию Певчих**. По данным Лайфа, ей грозит ответственность сразу по трём статьям уголовного розыска, в частности, за организацию экстремистского сообщества.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
** Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.
*** Экстремистская организация запрещена в РФ и ликвидирована.