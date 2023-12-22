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Названа неожиданная польза лишних килограммов в "серебряном" возрасте

Daily Mail: Британские диетологи заявили о пользе 2–3 лишних кг после 65 лет

22 декабря, 10:51
Фото © Freepik

Фото © Freepik

Медики пришли к выводу, что пара лишних килограммов после 65 лет может быть полезна для здоровья. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование британской ассоциации диетологов. Во-первых, жировая прослойка может поспособствовать прочности костей, а у возрастных пациентов из-за нехватки кальция переломы порой случаются едва ли не на ровном месте. А во-вторых, лишние килограммы в "серебряном" возрасте помогут быстрее восстановиться после тяжёлых заболеваний.

Специалисты из Лондона советуют мужчинам по достижении 65 лет поддерживать 13–24% жира в организме, а женщинам — 24–35%.

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А ранее диетолог назвал самый полезный продукт для пожилых. Он укрепляет кости и поддерживает работу щитовидной железы, особенно если съедать его на завтрак. Лайф также писал, сколько чашек чая в день можно пить пожилым. От употребления этого напитка стоит отказаться, если у человека высокое давление: в чае может содержаться не меньше кофеина, чем в кофе, а это может только усугубить ситуацию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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