Названа неожиданная польза лишних килограммов в "серебряном" возрасте

Медики пришли к выводу, что пара лишних килограммов после 65 лет может быть полезна для здоровья. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование британской ассоциации диетологов. Во-первых, жировая прослойка может поспособствовать прочности костей, а у возрастных пациентов из-за нехватки кальция переломы порой случаются едва ли не на ровном месте. А во-вторых, лишние килограммы в "серебряном" возрасте помогут быстрее восстановиться после тяжёлых заболеваний.

А ранее диетолог назвал самый полезный продукт для пожилых. Он укрепляет кости и поддерживает работу щитовидной железы, особенно если съедать его на завтрак. Лайф также писал, сколько чашек чая в день можно пить пожилым. От употребления этого напитка стоит отказаться, если у человека высокое давление: в чае может содержаться не меньше кофеина, чем в кофе, а это может только усугубить ситуацию.