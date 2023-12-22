Задержан гендиректор НПП "Геофизика-Космос", его обвиняют в мошенничестве
Гендиректор предприятия "Геофизика-Космос" Евгений Фомичёв задержан в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте. Детали уголовного дела против Фомичёва не приводятся.
Генеральный директор НПП "Геофизика-Космос" Фомичёв Евгений Геннадьевич. Фото с официального сайта компании
НПП "Геофизика-Космос" является ведущим предприятием России, которое специализируется на разработке и изготовлении оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов. Почти все российские космические аппараты имели в своём составе аппаратуру, изготовленную этим предприятием.
Как ранее писал Лайф, на днях мэра города Троицка Челябинской области Александра Виноградова задержали по подозрению во взяточничестве. А в Подмосковье задержали сразу 11 человек, подозреваемых в получении взяток. Некоторые из них являются сотрудниками Министерства социального развития Московской области, а также Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.