Задержан гендиректор НПП "Геофизика-Космос", его обвиняют в мошенничестве

Гендиректор предприятия "Геофизика-Космос" Евгений Фомичёв задержан в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте. Детали уголовного дела против Фомичёва не приводятся.