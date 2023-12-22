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22 декабря, 17:07

Немецкий журналист побывал в Киеве и рассказал, что скрывает Зеленский

Журналист Ронцхаймер: Киев замалчивает правду о том, что творится на фронте

Киевские власти замалчивают правду о том, что сейчас творится на фронте. Соответствующее заявление сделал заместитель главреда немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который провёл три дня в украинской столице.

"Три дня на Украине, в течение которых я встретился с министром обороны [Рустемом] Умеровым и несколькими другими официальными лицами и военными, показали мне, в частности, одну вещь: официальные заявления всё меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью", — написал Ронцхаймер в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, реальные проблемы, в том числе нехватка боеприпасов и превосходство ВС России, озвучиваются украинскими чиновниками исключительно за закрытыми дверями. И если так будет продолжаться, как считает Ронцхаймер, Киеву придётся уже открыто признать провал ВСУ на фронте.

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Ранее Лайф писал, что основной украинский фронт может пасть к весне 2024 года, организованное сопротивление ВСУ прекратится. Такое предположение сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Тем временем доминирование ВС РФ в воздухе не даёт покоя киевским чиновникам.

Обложка ©

Getty Images / STR

Наталья Исакова
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