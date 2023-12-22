Киевские власти замалчивают правду о том, что сейчас творится на фронте. Соответствующее заявление сделал заместитель главреда немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который провёл три дня в украинской столице.

"Три дня на Украине, в течение которых я встретился с министром обороны [Рустемом] Умеровым и несколькими другими официальными лицами и военными, показали мне, в частности, одну вещь: официальные заявления всё меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью", — написал Ронцхаймер в соцсети Х (бывший Twitter).