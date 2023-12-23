"Пока, акулёнок!": Сухогруз Blue Shark сняли с мелководья под Анапой
Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза сняли с мелководья у берегов Анапы
Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, который сняли с мелководья у Анапы. Обложка © t.me / Анапское Черноморье
Севший на мель в посёлке Витязево под Анапой сухогруз Blue Shark под флагом Белиза сняли с мелководья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
Севший недалеко от Анапы на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза сняли с мелководья. Видео © t.me / Юрий Озаровский Анапа Витязево
К проведению этой сложной операции были привлечены многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Ильин" и спасательный буксир "Меркурий". Они при обеспечении катера-бонопостановщика "Николай Семенченко" с оборудованием для ликвидации нефтеразливов и ещё двух катеров смогли снять с мелководья Blue Shark в минувшую пятницу, 22 декабря.
В настоящее время сухогруз буксируют на чистую воду. Предполагается, что там команда корабля сможет опробовать работу главного двигателя и другого оборудования морского судна. Спасатели намерены поставить судно на якорь у порта Кавказ, после чего спасательная операция будет окончена.
Напомним, что сильнейший шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark у посёлка Витязево 27 ноября. Также сообщалось, что экипаж севшего на мель сухогруза не мог получить помощь из-за непогоды и отсутствия буксиров. Впоследствии спасателям удалось эвакуировать 21 члена экипажа.