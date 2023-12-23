"Пока, акулёнок!": Сухогруз Blue Shark сняли с мелководья под Анапой

Севший на мель в посёлке Витязево под Анапой сухогруз Blue Shark под флагом Белиза сняли с мелководья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Севший недалеко от Анапы на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза сняли с мелководья. Видео © t.me / Юрий Озаровский Анапа Витязево

К проведению этой сложной операции были привлечены многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Ильин" и спасательный буксир "Меркурий". Они при обеспечении катера-бонопостановщика "Николай Семенченко" с оборудованием для ликвидации нефтеразливов и ещё двух катеров смогли снять с мелководья Blue Shark в минувшую пятницу, 22 декабря.