Немецкая полиция упекла украинцев в подвал после скандала в магазине

В немецком городе Метцинген недавно случилось происшествие с участием украинских беженцев. Как пишет "Страна.ua", там украинцы стали жертвами "произвола немецкой полиции" и в итоге были вынуждены ночевать в ледяном подвале.

Собеседник издания по имени Николай рассказал, что он вместе с другими украинцами решили прогуляться по магазинам в Германии. В одном из них произошёл скандал, во время которого немец обвинил приезжих в том, что они пытаются расплатиться фальшивыми деньгами.

После этого появились полицейские, сопроводившие украинцев в участок, где их спустили в подвал, раздели до трусов (в том числе женщин), сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и сообщили, что ночевать им придётся в подвале.

"Ночевали в подвале, где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку. Сказать, что было холодно — ничего не сказать", — посетовал Николай.

Помимо этого, задержанные отметили, что с ними обращались как с террористами, а на требование позвать переводчика им предоставили русскоязычного специалиста. На следующий день ситуация разрешилась — полиция их отпустила, так как не обнаружила фальшивых денег.