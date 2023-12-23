Регион

Уведомления отключены

23 декабря, 02:12

Немецкая полиция упекла украинцев в подвал после скандала в магазине

"Страна.ua": В ФРГ полиция держала украинцев в подвале после скандала в магазине

В немецком городе Метцинген недавно случилось происшествие с участием украинских беженцев. Как пишет "Страна.ua", там украинцы стали жертвами "произвола немецкой полиции" и в итоге были вынуждены ночевать в ледяном подвале.

Собеседник издания по имени Николай рассказал, что он вместе с другими украинцами решили прогуляться по магазинам в Германии. В одном из них произошёл скандал, во время которого немец обвинил приезжих в том, что они пытаются расплатиться фальшивыми деньгами.

После этого появились полицейские, сопроводившие украинцев в участок, где их спустили в подвал, раздели до трусов (в том числе женщин), сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и сообщили, что ночевать им придётся в подвале.

"Ночевали в подвале, где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку. Сказать, что было холодно — ничего не сказать", — посетовал Николай.

Помимо этого, задержанные отметили, что с ними обращались как с террористами, а на требование позвать переводчика им предоставили русскоязычного специалиста. На следующий день ситуация разрешилась — полиция их отпустила, так как не обнаружила фальшивых денег.

Власти Украины задумали мобилизовать сбежавших из страны мужчин, но ещё не знают как
Власти Украины задумали мобилизовать сбежавших из страны мужчин, но ещё не знают как

Ранее в Киеве заявили, что украинцев, которые укрываются от мобилизации за границей, нужно лишать пособий и ВНЖ. Как считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, это нужно, чтобы они возвращались на родину и шли на фронт. Однако сами беженцы домой не торопятся. Недавно в Дании провели опрос и выяснили, что 49,5% беженцев не планируют возвращаться на родину после окончания СВО, а собираются осесть в новой стране.

Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров