День войсковой ПВО, День подарков, Ведьмины посиделки: Праздники и приметы 26 декабря Сегодня, 26 декабря, свои профессиональные праздники в России могут отмечать некоторые военнослужащие и работники казино. Ещё на эту дату приходится день, посвящённый склонным к унынию людям. А по народному календарю это дата, когда встречаются ведьмы. 25 декабря, 21:01 26 декабря в России отмечается День войсковой ПВО. Обложка © Министерство обороны Российской Федерации

День войсковой ПВО

26 декабря в России свой праздник отмечают защитники неба. На эту дату приходится День войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Несколько фактов о нём: это официальный профессиональный праздник;

учреждён приказом главы Минобороны в 2007 году;

отмечается ежегодно 26 декабря, по календарю не смещается;

приурочен к дате основания таких войск в Российской империи;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

108 лет назад, 26 декабря (13-го по старому стилю) 1915 года, началось формирование отдельных четырёхорудийных лёгких батарей для стрельбы по воздушным целям. Этого потребовало быстрое развитие военной авиации. Теперь эта дата считается днём создания российской войсковой противовоздушной обороны. Соответствующий указ был подписан министром обороны РФ 9 февраля 2007 года.

Ко Дню войсковой ПВО. Фото © YouTube / Минобороны РФ

Нужно отличать войска ПВО Сухопутных войск от войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ. Назначение у них общее, но задачи разные. Первые — обеспечивают воздушное прикрытие сухопутных войск и объектов при военных операциях, а вторые — в целом защиту воздушного пространства страны.

В частях современной войсковой ПВО стоят на вооружении зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, "Бук-М2(М3)", "Тор-М2 (М2У, М2ДТ)", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Верба". Офицерские кадры для этих войск готовят в Военной академии войсковой ПВО имени маршала Советского Союза Александра Василевского в Смоленске.

Свой профессиональный праздник многие военнослужащие войсковой ПВО отмечают на боевом посту. Они стоят на страже неба в зоне специальной военной операции.

День подарков

26 декабря отмечается День подарков. Фото © Freepik / pressfoto

26 сентября во многих странах отмечается малоизвестный в России праздник — День подарков (англ. Boxing Day). Рассказываем о нём: это неофициальный (народный) праздник, связанный с Рождеством;

отмечается в фиксированную дату — 26 декабря;

к нему обычно приурочены распродажи;

развился из традиции после Рождества дарить подарки нуждающимся.

Название Дня подарков, который в основном отмечается в англоязычных странах, дословно переводится как "День коробок". Предполагается, что это из-за традиции вручать презенты в такой упаковке.

Празднуется День подарков сразу после Рождества. В наши дни его отличительной чертой стали распродажи в магазинах. Появился же он благодаря традиции после Рождества собирать коробки с подарками и угощениями для бедных, нуждающихся.

В странах, где отмечается День подарков, он также стал датой проведения значимых спортивных соревнований. Например, в Мельбурне проходит тестовый матч на главном крикетном поле. А ещё в этот день проводятся матчи одного из туров высших лиг чемпионатов Англии, Шотландии и Северной Ирландии по футболу.

Международный день крупье

26 декабря отмечается Международный день крупье. Фото © Shutterstock

26 декабря в России и других странах отмечается праздник работников игорного дела — Международный день крупье (International Croupier Day): это интернациональный профессиональный день;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 26 декабря;

празднуется в профессиональном сообществе.

Крупье обычно работают в казино. Этим термином обозначаются целых три вида профессиональной деятельности: чипер — человек, который во время игры собирает фишки по цвету или номиналу, разбирает колоды карт;

дилер — работник, который ведёт игру за столом в покере, рулетке, блек-джеке и так далее;

инспектор — сотрудник, который обязан следить за действиями как дилера и чипера, так и клиента. Он должен разбираться в ситуациях, когда возникают ошибки за игровым столом.

Само слово "крупье" французское. Оно произошло от названия крупа (зада лошади) и обозначало того, кто ехал сзади верхом. Позже стало относиться к тому, кто стоял за игроком с дополнительными резервами наличных денег, чтобы поддержать его во время игры. А затем стало названием современной профессии.

Нужно отметить, что крупье в России немного. Дело в том, что на большей части нашей страны игорный бизнес запрещён с 2009 года. Заниматься им можно только в пяти специально организованных игорных зонах в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

День нытика

26 декабря отмечается День нытика. Фото © Shutterstock

26 декабря в России можно отметить забавный праздник — День нытика. Вот что о нём известно: это неофициальный международный праздник;

появился в США в конце XX века;

отмечается ежегодно в одну дату — 26 декабря;

придуман для поддержки тех, кто всё время жалуется.

День нытика появился как американский неофициальный праздник в уже далёком 1986 году. Его инициатором стал предприниматель Кевин Заборни из Мичигана. Идея была в том, чтобы побудить людей быть благодарными за то, что у них есть, а не несчастно ныть о том, чего у них нет. Кстати, праздник неслучайно отмечается на следующий день после католического Рождества. Он отчасти посвящён людям, которые получили в подарок не то, на что рассчитывали и чем очень недовольны.

Правда, здесь не всё так однозначно. Некоторые психологи говорят, что иногда нытьё может быть полезным для ментального здоровья. Многие исследования показали, что люди, которые открыто жалуются на жизнь, чувствуют себя комфортнее, чем те, кто подавляет в себе негатив и не делится переживаниями с окружающими. Обесценивание любых своих чувств, их отрицание может привести к накапливанию тревоги и невроза. Тут главное — знать меру. Если всё время ныть, можно наскучить окружающим и они станут ограничивать общение.

Приметы 26 декабря

Евстратиев день, Ведьмин день

26 декабря Русская православная церковь чтит память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Все они пострадали за Христа при императоре Диоклетиане (284–305) в Севастии, Армении. Евстратий, ранее тайно принявший христианство, решился на открытое исповедание веры, за что был избит и подвергнут пыткам. После жестоких мучений его сожгли. Считается, что мученик Евстратий скончался 13 декабря, то есть 26 декабря по новому стилю.

На Руси в эту дату отмечали Евстратиев день, который называли также Ведьмин день, или Ведьмины посиделки. Считалось, что нужно сидеть дома, поскольку по улицам гуляет нечистая сила. Крестьяне верили, что любая колдунья может превратиться в какое-нибудь животное, поэтому от них тоже старались держаться подальше. Двери жилища держали закрытыми. Следовало избегать любых конфликтов и ссор, потому что они притягивают злые силы, могут навлечь несчастье и болезнь. Под запретом было вывешивание постиранного белья на улице, чтобы оно не вобрало в себя нечистое. А Ведьмиными посиделками день называли из-за поверья о колдуньях, обсуждающих в эту дату на встрече, как лишить мир солнечного света.

Погодные приметы 26 декабря

Какая погода в этот день, таким и январь будет.

Яркое солнце — жди морозов.

Небо затянуло — к тёплой и снежной погоде.

Иней на деревьях — похолодает.

Именинники 26 декабря

26 декабря именины может отмечать советский, российский актёр Василий Мищенко. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сегодня, 26 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр Алексей Аркадий Арсений Василий Владимир Григорий Евгений Иван Николай Яков.

Авторы Вадим Андреев