"Ведёт ледяную, участвуя в горячей": Пушков жёстко ответил финскому министру о войне с РФ

Запад ведёт "ледяную войну" против России, параллельно участвуя в "горячей" на Украине. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, отвечая главе Минобороны Финляндии Антти Хяккянену.

"Не вполне понятно заявление министра обороны Финляндии о том, что страны Запада только "готовятся к холодной войне" с Россией, в то время, как уже почти два года они сами её против России ведут, причём в самой активной форме", — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, западные государства начали готовиться к противостоянию ещё в 2014 году, когда ввели первые антироссийские санкции. А если вспомнить про расширение НАТО на восток, то это произошло ещё раньше. Пушков напомнил, что отношения между Западом и Москвой в годы "холодной войны" были заметно лучше, учитывая даже некоторые кризисы. Так, например, в то время советский газ поступал в Западную Европу, а трубопроводы даже никто и не думал взрывать.

"Ныне же Запад ведёт против России не холодную, а уже "ледяную войну", а на Украине участвует и в горячей", — указал сенатор.

При этом европейские лидеры продолжают притворяться, что бездействуют, и лишь готовятся "к новой холодной войне", неустанно повторяя, что не имеют к ней никакого отношения, хотя на самом деле являются её инициатором.

Напомним, ранее в НАТО признали, что готовятся к холодной войне с Россией. Как заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен, конфликт на Украине навсегда изменил политический ландшафт Европы, из-за чего возникли сложности с ростом военного производства. Многие страны считали, что это "краткосрочная проблема", однако Москва, по его словам, может продолжать конфликт в течение многих лет.