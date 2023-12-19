Во Франции пришли в ужас из-за жутких заявлений министра обороны ФРГ о войне с Россией
Филиппо назвал слова главы МО ФРГ Писториуса о войне с Россией сумасшедшими
Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о войне с Россией подтверждают стремление Запада видеть в Москве оппонента. Такое мнение высказал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Сумасшедшее заявление из Германии! <...> В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам. Во-первых, она подтверждает стремление к постоянной войне с Россией по самоубийственной для нас инициативе Вашингтона", — написал политик в соцсети X.
Во-вторых, Филиппо отметил, что Берлин намерен через следующий договор ЕС навязать европейскую армию под немецко-американским руководством. Он призвал "свободную Францию" выступить против подобного видения политической обстановки и назвал его крайне опасным для Европы и её армии.
Напомним, ранее глава МО Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к гипотетической войне на территории Европы. В частности, его стране — к боевым действиям с Россией, несмотря на то что возможное нападение Москвы на страны НАТО прямо сейчас является маловероятным. За эти высказывания министра назвали "честным парнем" из ЕС.