Во Франции пришли в ужас из-за жутких заявлений министра обороны ФРГ о войне с Россией

Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о войне с Россией подтверждают стремление Запада видеть в Москве оппонента. Такое мнение высказал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Сумасшедшее заявление из Германии! <...> В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам. Во-первых, она подтверждает стремление к постоянной войне с Россией по самоубийственной для нас инициативе Вашингтона", — написал политик в соцсети X.