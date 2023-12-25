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Россиянам рассказали, что полезнее для новогоднего стола: утка или гусь

Эксперт Лялина: Мясо утки повышает уровень холестерина, но содержит железо

25 декабря, 08:40
Россиянам рассказали, что полезнее для новогоднего стола: утка или гусь. Обложка © Freepik

Россиянам рассказали, что полезнее для новогоднего стола: утка или гусь. Обложка © Freepik

У многих россиян есть традиция встречать Новый год с запечённой уткой на столе. Однако мясо этой птицы одно из самых жирных. И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала Лайфу, чем его можно заменить в праздничном меню.

Мясо утки — одно из самых жирных среди птичьего. Оно повышает уровень холестерина, что чревато проблемами для сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если стоит выбор: утка или гусь, отдайте предпочтение мясу гуся

Ирина Лялина

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Мясо утки — одно из самых жирных среди птичьего. Оно повышает уровень холестерина, что чревато проблемами для сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если стоит выбор: утка или гусь, отдайте предпочтение мясу гуся
Мясо утки — одно из самых жирных среди птичьего. Оно повышает уровень холестерина, что чревато проблемами для сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если стоит выбор: утка или гусь, отдайте предпочтение мясу гуся

По словам эксперта, у гуся мясо более плотное, поэтому много его не съешь. Также это сплошной протеин с основным составом аминокислот. Лялина советует до приготовления снять кожу, потушить птицу, а весь выделенный жир после готовки слить. Кстати, чтобы вытянуть лишний жир, гуся начиняют фруктами, овощами или кашей.

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После правильного приготовления гусятина будет напоминать индюшатину, но более мягкую. Гусиная тушка содержит высокий процент витамина В6, необходимого для нервной системы, медь, цинк и селен, которые являются антиоксидантами, а также большое количество глицина — аминокислоты, необходимой для выработки коллагена, отвечающего за молодость нашей кожи и суставов.

Фото © Freepik / valeria_aksakova

Фото © Freepik / valeria_aksakova

Если вы всё же решили приготовить утку, эксперт рекомендует также снять с неё кожу, удалить вредный жир, который содержится на поверхности мяса, и начинить фруктами или кашей. Мясо утки богато железом и белком, что необходимо для кровообращения и роста. Оно также имеет в составе полезные селен и ниацин, которые поддерживают иммунную систему. Поэтому утятина — здоровая альтернатива свинине.

И главный совет: что бы вы ни приготовили, ешьте в меру. С таким мясом полезнее сочетать овощи, а не сытные салаты.

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При этом диетологи всё же считают, что гусь новогоднему столу не товарищ. Дело в том, что эта птица очень жирная, поэтому во время застолья лучше заменить её на курицу.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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