Россиянам рассказали, что полезнее для новогоднего стола: утка или гусь Эксперт Лялина: Мясо утки повышает уровень холестерина, но содержит железо 25 декабря, 08:40 Россиянам рассказали, что полезнее для новогоднего стола: утка или гусь. Обложка © Freepik

У многих россиян есть традиция встречать Новый год с запечённой уткой на столе. Однако мясо этой птицы одно из самых жирных. И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала Лайфу, чем его можно заменить в праздничном меню.

Мясо утки — одно из самых жирных среди птичьего. Оно повышает уровень холестерина, что чревато проблемами для сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если стоит выбор: утка или гусь, отдайте предпочтение мясу гуся Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

По словам эксперта, у гуся мясо более плотное, поэтому много его не съешь. Также это сплошной протеин с основным составом аминокислот. Лялина советует до приготовления снять кожу, потушить птицу, а весь выделенный жир после готовки слить. Кстати, чтобы вытянуть лишний жир, гуся начиняют фруктами, овощами или кашей.

После правильного приготовления гусятина будет напоминать индюшатину, но более мягкую. Гусиная тушка содержит высокий процент витамина В6, необходимого для нервной системы, медь, цинк и селен, которые являются антиоксидантами, а также большое количество глицина — аминокислоты, необходимой для выработки коллагена, отвечающего за молодость нашей кожи и суставов.

Если вы всё же решили приготовить утку, эксперт рекомендует также снять с неё кожу, удалить вредный жир, который содержится на поверхности мяса, и начинить фруктами или кашей. Мясо утки богато железом и белком, что необходимо для кровообращения и роста. Оно также имеет в составе полезные селен и ниацин, которые поддерживают иммунную систему. Поэтому утятина — здоровая альтернатива свинине.

И главный совет: что бы вы ни приготовили, ешьте в меру. С таким мясом полезнее сочетать овощи, а не сытные салаты.

При этом диетологи всё же считают, что гусь новогоднему столу не товарищ. Дело в том, что эта птица очень жирная, поэтому во время застолья лучше заменить её на курицу.

Авторы Андрей Горяничев