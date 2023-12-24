Уайлдер намекнул на планы завершить карьеру после третьего поражения

"Я счастливый боец. Я вернусь, а если нет, то это было очень приятно. Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше, многое меня успокоило. Я носил эту улыбку всю неделю и до сих пор ношу её. Ничто не может остановить меня в этом", — отметил бывший чемпион мира.