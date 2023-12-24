Уайлдер намекнул на планы завершить карьеру после третьего поражения
Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение от новозеландского боксёра Джозефа Паркера. Спортсмен намекнул, что может повесить перчатки на гвоздь и будет рад завершению карьеры на этом этапе.
"Я счастливый боец. Я вернусь, а если нет, то это было очень приятно. Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше, многое меня успокоило. Я носил эту улыбку всю неделю и до сих пор ношу её. Ничто не может остановить меня в этом", — отметил бывший чемпион мира.
В рамках боксёрского турнира в Эр-Рияде Уайлдер потерпел третье поражение в карьере. Из последних четырёх поединков американец лишь единожды одержал победу.
А в главном бою вечера сошлись британец Энтони Джошуа и швед Отто Валлин. Встреча завершилась в пятом раунде техническим нокаутом.
X / Scott