В МИД Великобритании раскрыли планы насчёт Украины на 2024 год
Кэмерон: Лондон в 2024 году намерен продолжать оказывать помощь Украине
Великобритания в 2024 году планирует продолжить предоставлять помощь Украине — как минимум на том же уровне. Об этом в интервью газете The Telegraph сообщил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон.
"Мы изучаем вопрос, какие статьи наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу", — заявил глава МИД Британии, добавив, что в следующем году Киев может ожидать даже больше, чем сейчас.
Ранее сообщалось, что Германия может сократить помощь Украине на 520 миллионов евро в 2024 году. По словам пресс-секретаря Правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, такая мера была принята из-за корректировки бюджетных планов. Позже, однако, член экономического совета при правительстве Моника Шнитцер для поддержки Киева предложила повысить подоходный налог.
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