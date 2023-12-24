В МИД Великобритании раскрыли планы насчёт Украины на 2024 год

Великобритания в 2024 году планирует продолжить предоставлять помощь Украине — как минимум на том же уровне. Об этом в интервью газете The Telegraph сообщил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон.

"Мы изучаем вопрос, какие статьи наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу", — заявил глава МИД Британии, добавив, что в следующем году Киев может ожидать даже больше, чем сейчас.