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24 декабря, 03:38

Власти Чехии будут платить украинцам за возвращение на родину

Президент Чехии подписал закон о выплате возвращающимся на родину украинцам

Украинские беженцы, которые разместились на территории Чехии, могут рассчитывать на денежную помощь со стороны местных властей в случае возвращения на родину. Соответствующий закон после утверждения парламентом подписал президент европейского государства Петр Павел.

Документ гласит, что мигранты отныне имеют право возместить расходы на переезд в Незалежную за счёт чешской казны. Выплата носит единоразовый характер, а её объём зависит от частных факторов, сказано в законе.

Напомним, что первой страной, применившей такую практику, стала Норвегия. Власти скандинавского государства пообещали выплачивать по 1,5 тысячи евро стимулирующих каждому украинцу, который решит покинуть территорию королевства.

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Не меньше повезло и тем украинцам, которые решили обосноваться в Дании. Местные власти заявили, что отправят всех беженцев на родину, как только завершится конфликт.

Обложка ©

Flickr / Alisdare Hickson

Илья Пушкарев
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