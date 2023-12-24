Власти Чехии будут платить украинцам за возвращение на родину

Украинские беженцы, которые разместились на территории Чехии, могут рассчитывать на денежную помощь со стороны местных властей в случае возвращения на родину. Соответствующий закон после утверждения парламентом подписал президент европейского государства Петр Павел.

Документ гласит, что мигранты отныне имеют право возместить расходы на переезд в Незалежную за счёт чешской казны. Выплата носит единоразовый характер, а её объём зависит от частных факторов, сказано в законе.

Напомним, что первой страной, применившей такую практику, стала Норвегия. Власти скандинавского государства пообещали выплачивать по 1,5 тысячи евро стимулирующих каждому украинцу, который решит покинуть территорию королевства.