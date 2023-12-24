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24 декабря, 14:26

Санта-Клаус пролетел над Россией

Санта-Клаус пустился в 68-е путешествие, во время которого он доставит рождественские подарки детям во всём мире. По данным пресс-службы Объединённого командования ПВО США и Канады (NORAD), руководящего программой, сегодня он пролетел над Россией.

"Санта в России!" — сообщило NORAD в соцсети X.

Командование опубликовало сообщение около 14:12 по московскому времени. В этот момент Санту засекли над сёлами Уэлен и Лаврентия в Чукотском районе, а после — над Анадырем и Магаданом. Уже через 11 минут он был в районе села Эссо в Камчатском крае. При этом, как пишет газета The Mirror, в небе над Россией трекер NORAD столкнулся с некой технической неисправностью.

Кстати, во время прошлогоднего путешествия по миру Санта-Клаус передвигался очень быстро и даже побил рекорд. Он развил скорость более 2,3 тысячи метров в секунду. Это наивысший показатель для волшебника, который, к слову, в семь раз превышает скорость звука.

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А ранее Лайф рассказывал, как российский Дед Мороз уделил внимание россиянам, которые проживают за границей. Зимний волшебник из Великого Устюга отправился в Италию и Францию, где поздравил с наступающими праздниками около 3,5 тысячи человек, верящих в сказку. Он зажёг новогодние ёлки в русских домах, посетил больницы и реабилитационные центры. Также не забыл и про школьников — пообщался с ребятами, которые изучают русский язык.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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