Корабль с атомным реактором загорелся в Мурманске

По информации ведомства, изначально на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на территории причала. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что полыхает сам лихтеровоз. Источник огня находился в одной из кают. Пожару был присвоен повышенный ранг "1-БИС".