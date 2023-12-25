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24 декабря, 21:16

Корабль с атомным реактором загорелся в Мурманске

МЧС: Атомный контейнеровоз "Севморпуть" загорелся у причала в Мурманске

Пришвартованный к причалу ФГУП "Атомфлот" атомный контейнеровоз "Севморпуть" загорелся в воскресенье вечером. Пожар охватил площадь 30 квадратных метров, сообщили в мурманском управлении МЧС России.

По информации ведомства, изначально на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на территории причала. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что полыхает сам лихтеровоз. Источник огня находился в одной из кают. Пожару был присвоен повышенный ранг "1-БИС".

"Пожар ликвидирован. Пострадавших в происшествии нет", — отчитались о проделанной работе в министерстве.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Илья Пушкарев
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