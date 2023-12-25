Корабль с атомным реактором загорелся в Мурманске
МЧС: Атомный контейнеровоз "Севморпуть" загорелся у причала в Мурманске
Пришвартованный к причалу ФГУП "Атомфлот" атомный контейнеровоз "Севморпуть" загорелся в воскресенье вечером. Пожар охватил площадь 30 квадратных метров, сообщили в мурманском управлении МЧС России.
По информации ведомства, изначально на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на территории причала. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что полыхает сам лихтеровоз. Источник огня находился в одной из кают. Пожару был присвоен повышенный ранг "1-БИС".
"Пожар ликвидирован. Пострадавших в происшествии нет", — отчитались о проделанной работе в министерстве.
Ранее Лайф рассказывал, что у берегов Индии беспилотник атаковал нефтяное судно под флагом Либерии. По информации Пентагона, дрон был запущен с территории Ирана.
ТАСС / Александр Демьянчук