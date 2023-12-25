Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ

Глава Белграда обвинил протестующих в "майданизации" и показал причинённый ими ущерб

"Филькина грамота": Медведев усомнился в ценности декларации ЕС по гарантиям Украине

Пожар из-за воспламенившейся гирлянды вспыхнул в петербургском "Леруа Мерлен"

Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание ЕАЭС и неформальный саммит СНГ

Набиуллина назвала самые болезненные антироссийские санкции

Мантуров уверен, что Запад объявил охоту на российское оружие и спецов

Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году

Израиль нанёс один из самых смертоносных ударов по беженцам в Газе

Премьер Сербии поблагодарила Москву за предупреждение о событиях в Белграде

Раскрыта магия превращения новогоднего стола из вредного в полезный

Эксперт Лялина посоветовала разбавлять шампанское водой в Новый год

25 декабря, 08:40
Главное правило новогоднего стола: меньше жира, больше овощей. Обложка © Freepik / freepik

Главное правило новогоднего стола: меньше жира, больше овощей. Обложка © Freepik / freepik

Новогоднее застолье в большинстве случаев ассоциируется с высококалорийными блюдами и широким разнообразием алкоголя. Бесконтрольное употребление таких угощений серьёзно нагружает работу организма. Однако празднование смены года можно сделать менее вредным. Для этого достаточно отказаться от жирных ингредиентов и сделать упор на овощи, посоветовала Лайфу и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам эксперта, микс из выпивки и вредной еды способен обострить хронические заболевания, такие как холецистит или дерматит. Кроме того, велик риск подкосить работу сердечно-сосудистой системы, предупредила она.

Что делать? Снизить количество жира во всех блюдах! Если готовите банкет дома, составляйте меню, придерживаясь правила "меньше жира, больше овощей, маложирный белок". Пересчитайте объём планируемых блюд из расчёта на количество гостей, не готовьте много. Постарайтесь не использовать свинину, баранину или утку, замените их на рыбу, курицу, кролика или нежирную говядину.

Ирина Лялина

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Что делать? Снизить количество жира во всех блюдах! Если готовите банкет дома, составляйте меню, придерживаясь правила "меньше жира, больше овощей, маложирный белок". Пересчитайте объём планируемых блюд из расчёта на количество гостей, не готовьте много. Постарайтесь не использовать свинину, баранину или утку, замените их на рыбу, курицу, кролика или нежирную говядину.
Что делать? Снизить количество жира во всех блюдах! Если готовите банкет дома, составляйте меню, придерживаясь правила "меньше жира, больше овощей, маложирный белок". Пересчитайте объём планируемых блюд из расчёта на количество гостей, не готовьте много. Постарайтесь не использовать свинину, баранину или утку, замените их на рыбу, курицу, кролика или нежирную говядину.

Майонез в салатах и на бутербродах желательно заменить на соус из сметаны или йогурта, добавила эксперт. А вместо колбасы можно использовать отварную курицу, индейку или говядину. На десерт гостям следует предложить угощения из фруктов: смузи, мороженое или пастилу. Но и их нужно употреблять в разумных дозах.

Россиянам назвали самое безопасное спиртное, но оно "горькое и невкусное"
Россиянам назвали самое безопасное спиртное, но оно "горькое и невкусное"

"Если вы в гостях, придерживайтесь правила "не ешь, а пробуй". Больше двигайтесь, кладите в свою тарелку белок, сложные углеводы, овощи, овощи, овощи, зелень. Насчёт алкоголя — пейте редко, контролируя количество, или не пейте совсем, добавляйте лёд в алкоголь или разбавляйте его водой. Используйте безалкогольные вина", — подытожила Лялина.

Ветеринар объяснила, почему кормить собак с новогоднего стола опасно для их жизни
Ветеринар объяснила, почему кормить собак с новогоднего стола опасно для их жизни

Ранее Лайф рассказывал, что большинство россиян планируют накрыть богатый новогодний стол. При этом каждый пятый житель страны готов потратить на застолье десять тысяч рублей.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!