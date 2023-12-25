Раскрыта магия превращения новогоднего стола из вредного в полезный Эксперт Лялина посоветовала разбавлять шампанское водой в Новый год 25 декабря, 08:40 Главное правило новогоднего стола: меньше жира, больше овощей. Обложка © Freepik / freepik

Новогоднее застолье в большинстве случаев ассоциируется с высококалорийными блюдами и широким разнообразием алкоголя. Бесконтрольное употребление таких угощений серьёзно нагружает работу организма. Однако празднование смены года можно сделать менее вредным. Для этого достаточно отказаться от жирных ингредиентов и сделать упор на овощи, посоветовала Лайфу и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам эксперта, микс из выпивки и вредной еды способен обострить хронические заболевания, такие как холецистит или дерматит. Кроме того, велик риск подкосить работу сердечно-сосудистой системы, предупредила она.

Что делать? Снизить количество жира во всех блюдах! Если готовите банкет дома, составляйте меню, придерживаясь правила "меньше жира, больше овощей, маложирный белок". Пересчитайте объём планируемых блюд из расчёта на количество гостей, не готовьте много. Постарайтесь не использовать свинину, баранину или утку, замените их на рыбу, курицу, кролика или нежирную говядину. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Майонез в салатах и на бутербродах желательно заменить на соус из сметаны или йогурта, добавила эксперт. А вместо колбасы можно использовать отварную курицу, индейку или говядину. На десерт гостям следует предложить угощения из фруктов: смузи, мороженое или пастилу. Но и их нужно употреблять в разумных дозах.

"Если вы в гостях, придерживайтесь правила "не ешь, а пробуй". Больше двигайтесь, кладите в свою тарелку белок, сложные углеводы, овощи, овощи, овощи, зелень. Насчёт алкоголя — пейте редко, контролируя количество, или не пейте совсем, добавляйте лёд в алкоголь или разбавляйте его водой. Используйте безалкогольные вина", — подытожила Лялина.

Ранее Лайф рассказывал, что большинство россиян планируют накрыть богатый новогодний стол. При этом каждый пятый житель страны готов потратить на застолье десять тысяч рублей.

Авторы Андрей Горяничев