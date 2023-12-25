Министр Решетников назвал дефицит кадров такой же проблемой, как и высокие ставки

Дефицит кадров сейчас является одной из главных проблем российской экономики наряду с высокими процентными ставками по кредитам. Таким мнением поделился с журналистами глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Тем не менее, по словам министра, рынок труда показал свою гибкость, поэтому ситуацию нельзя назвать настолько острой, как представляется ряду аналитиков.

"Действительно, проблема с кадрами сейчас является одной из главных наряду с высокими процентными ставками. Это ограничивает дальнейший рост экономики", — приводит слова Решетникова RT.