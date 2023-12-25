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25 декабря, 13:00

Министр Решетников назвал дефицит кадров такой же проблемой, как и высокие ставки

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Дефицит кадров сейчас является одной из главных проблем российской экономики наряду с высокими процентными ставками по кредитам. Таким мнением поделился с журналистами глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Тем не менее, по словам министра, рынок труда показал свою гибкость, поэтому ситуацию нельзя назвать настолько острой, как представляется ряду аналитиков.

"Действительно, проблема с кадрами сейчас является одной из главных наряду с высокими процентными ставками. Это ограничивает дальнейший рост экономики", приводит слова Решетникова RT.

Решение проблемы министр видит в том числе в том, чтобы более грамотно организовывать процессы обучения в техникумах и вузах через стыковку с производством.

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Ранее Лайф сообщал, что российским компаниям не хватает почти пять миллионов сотрудников. Больше всего говорят о нехватке продавцов, операторов, водителей, токарей и сварщиков. А вот самую высокую зарплату в 2023 году в России предлагали отнюдь не им, а DevOps-инженерам — это IT-специалисты общего профиля, которым нужны обширные знания в области разработки и эксплуатации, включая написание кода, управление инфраструктурой, системное администрирование.

Марина Калегина
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