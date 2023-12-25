Министр Решетников назвал дефицит кадров такой же проблемой, как и высокие ставки
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Дефицит кадров сейчас является одной из главных проблем российской экономики наряду с высокими процентными ставками по кредитам. Таким мнением поделился с журналистами глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Тем не менее, по словам министра, рынок труда показал свою гибкость, поэтому ситуацию нельзя назвать настолько острой, как представляется ряду аналитиков.
"Действительно, проблема с кадрами сейчас является одной из главных наряду с высокими процентными ставками. Это ограничивает дальнейший рост экономики", — приводит слова Решетникова RT.
Решение проблемы министр видит в том числе в том, чтобы более грамотно организовывать процессы обучения в техникумах и вузах через стыковку с производством.
Ранее Лайф сообщал, что российским компаниям не хватает почти пять миллионов сотрудников. Больше всего говорят о нехватке продавцов, операторов, водителей, токарей и сварщиков. А вот самую высокую зарплату в 2023 году в России предлагали отнюдь не им, а DevOps-инженерам — это IT-специалисты общего профиля, которым нужны обширные знания в области разработки и эксплуатации, включая написание кода, управление инфраструктурой, системное администрирование.