Руководство ФК "Спартак" объявило о возрождении второй команды клуба
Руководители ФК "Спартак" объявили о возрождении второй команды красно-белых спустя два года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
"Руководство ФК "Спартак" приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников академии и игроков молодёжной команды при переходе во взрослый футбол", — говорится в сообщении.
По информации клуба, вторая команда будет заявлена для участия во Второй лиге российского футбола. Там добавили, что возвращение является частью "долгосрочной стратегии компании "ЛУКойл" по развитию клубной инфраструктуры".
Ранее Лайф писал, что португальский специалист Томаш Амарал стал спортивным директором московского футбольного клуба "Спартак". Он приступит к работе с 1 января 2024 года. А бывший спортивный директор "Спартака" британец Пол Эшуорт займёт пост технического директора.
ТАСС / ФК "Зенит"