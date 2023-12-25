Руководство ФК "Спартак" объявило о возрождении второй команды клуба

Руководители ФК "Спартак" объявили о возрождении второй команды красно-белых спустя два года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"Руководство ФК "Спартак" приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников академии и игроков молодёжной команды при переходе во взрослый футбол", — говорится в сообщении.

По информации клуба, вторая команда будет заявлена для участия во Второй лиге российского футбола. Там добавили, что возвращение является частью "долгосрочной стратегии компании "ЛУКойл" по развитию клубной инфраструктуры".