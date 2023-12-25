Футболистка "Баварии" Джулия Гвинн забыла надеть шорты перед выходом на поле
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24-летняя защитница "Баварии" и сборной Германии Джулия Гвинн вышла на замену в матче, забыв надеть шорты. Курьёзный инцидент произошёл в ходе десятого тура женской Бундеслиги против "Нюрнберга". Заглянув под длинные тренировочные штаны, спортсменка поняла свою оплошность и была вынуждена срочно бежать в раздевалку, чтобы переодеться. В результате Гвинн всё-таки вышла на поле, но с пятиминутной задержкой. Кстати, сама встреча завершилась со счётом 1:1.
Ранее Лайф рассказывал, что колумбийский футболист Хейссон Переа обнажился прямо на поле во время игры. Спортсмен решил во что бы то ни стало помешать сопернику забить гол, поэтому полностью снял шорты. А летом модель OnlyFans Даниэлла Хемсли показала голую грудь после победы в боксёрском поединке против польской модели Александры Даниэлки. За этот поступок девушку раскритиковали.