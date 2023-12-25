Футболистка "Баварии" Джулия Гвинн забыла надеть шорты перед выходом на поле

24-летняя защитница "Баварии" и сборной Германии Джулия Гвинн вышла на замену в матче, забыв надеть шорты. Курьёзный инцидент произошёл в ходе десятого тура женской Бундеслиги против "Нюрнберга". Заглянув под длинные тренировочные штаны, спортсменка поняла свою оплошность и была вынуждена срочно бежать в раздевалку, чтобы переодеться. В результате Гвинн всё-таки вышла на поле, но с пятиминутной задержкой. Кстати, сама встреча завершилась со счётом 1:1.