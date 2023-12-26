Сводки военкоров из зоны СВО, которые новости обходят стороной Как на Западе готовят Киев к очередным провалам на линии фронта и сдаче городов и почему Армия России неотвратимо продвигается — в материале Лайфа. 23424 23424 Боевая работа расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в зоне проведения спецоперации на Донецком направлении. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР, об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Также министр отметил важный вклад штурмовиков легендарной 150-й Идрицко-Берлинской дивизии — той самой, что в последние дни ВОВ овладела Рейхстагом и чей штурмовой флаг стал известен как Знамя Победы. Напомним, бои за этот город длились почти девять лет. Следующий населённый пункт, который будет освобождён, — Авдеевка.

Освобождение Марьинки

— За девять лет ВСУ сделали из Марьинки мощнейший укрепрайон с подземными ходами на каждой улице. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взломан. С учётом, что там более 3000 домов и каждый представляет собой хорошо укреплённую точку, — освобождение данного населённого пункта снижает обороноспособность противника и предоставляет нам дополнительные возможности на этом направлении, — сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Освобождение Марьинки приближает фронт к логистическому узлу для ВСУ — Курахову, а также заставит украинские части в Угледаре усилить оборону. Кроме того, взятие города означает начало боёв за Красногоровку — важный опорный пункт противника, который пока не позволяет нам развернуть левый фланг в направлении Авдеевки. При этом техника НАТО и командиры-мясники, готовые укладывать тут батальоны под дождём наших ФАБов, не помогут им удержаться, считают эксперты.

Подготовка ВСУ к потере Авдеевки

Издание The Independent утверждает, что без новой военной помощи "Авдеевка будет потеряна в считаные дни". Глава городской администрации Авдеевки заявил изданию, что, если американская помощь будет сокращена или остановлена, "линия обороны может измениться и это приведёт к безумным потерям" как среди военных, так и среди гражданских.

Работа расчета 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Сейчас российские военные ведут мощные штурмы у Первомайского и Степового. На северном выступе наши бойцы продвинулись в район населённого пункта Новокалиново. На южном выступе фронта продолжаются атаки российских войск в направлении Первомайского.

Логика действий ВСУ в районе посёлка Крынки

Кадры на левом берегу Днепра, усеянном трупами противника, где раненая женщина из ВСУ попросила помощи у оператора российского дрона, облетели блоги и паблики российских военкоров.

Раненая украинка просит оператора дрона Армии России о помощи. Видео © t.me / Соловьев

На правом берегу за прошедшие сутки в районе Крынок противнику было нанесено комплексное огневое поражение. Огнём артиллерии и дронов уничтожены склад с боеприпасами, два орудия и станция WiMAX, гаубица М777 и танк Т-64. Также сообщают о потерях до 35 человек.

Военный эксперт Максим Ювачёв считает, что именовать Крынки плацдармом ВСУ весьма сомнительно. Противник с конца августа так и не закрепился на правом берегу Днепра для развития наступления. Он напоминает, что в современных условиях ведения боевых действий для успешного форсирования Днепра украинским вооружённым формированиям необходимо превосходство не только в живой силе, но и в воздухе, дальнобойной артиллерии, беспилотных летательных аппаратах и средств борьбы с ними. Однако им ВСУ не располагают.

— В настоящее время в попытках форсирования Днепра в районе Крынок командование ВСУ задействовало весь потенциал бригад морской пехоты (35-я ОБрМП, 36-я ОБрМП, 37-я ОБрМП, 38-я ОБрМП). Выбор этого посёлка ВСУ был сделан из-за близкого расположения к линии боевого соприкосновения рокады (около 6 километров) — трассы вдоль линии фронта, которая соединяет ключевые населённые пункты российских сил, — говорит Ювачёв.

По его словам, в случае выхода даже небольших штурмовых групп противника на рокаду эта возможность стала бы удачным информационным поводом для "победы ВСУ" на этом участке фронта. Ведь в украинских сводках Киев ежедневно говорит об успешном удержании плацдарма на правом берегу Днепра. Однако украинским военным этот вариант не светит.

Авторы Дмитрий Шестопалов