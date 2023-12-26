Побольше крема: Назван топовый способ уберечь лицо от трескучего мороза

Кожа лица подвергается серьёзным испытаниям во время пребывания на трескучем морозе. Чтобы уберечь эпидермис от трещин, ранок и покраснений, необходимо правильно готовиться к низким температурам. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач Севинч Алиева.

По словам терапевта, угрозу для лица представляет не только холодный воздух, но и перепад температур. Если часто сменять улицу тёплыми помещениями, адаптация кожи к окружающим условиям начнёт сбоить и возникнет шелушение. Избежать такого сценария помогут специальные кремы, которые следует наносить не раньше чем за полчаса до прогулки.

"Эпидермис травмируется, так как кожный барьер не справляется со своей функцией из-за неправильного ухода. Уходовые средства должны содержать компоненты кислот, гидрофиксаторы, пантенол, витамин Е, витамин А, полисахариды, глицерин", — поделилась врач.