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26 декабря, 06:54

На Западе украинцев призвали не умирать за амбиции Зеленского и Байдена

Журналист Боуз призвал украинцев не погибать за "лихорадочную мечту" Зеленского

Жителям Украины не нужно участвовать в конфликте и не стоит умирать за амбиции Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

"Что, если вы решите, что предпочитаете не умирать за лихорадочную мечту Зеленского и Байдена о НАТО и ЕС? Они (военкомы. — Прим. Лайфа) просто скажут: "Хорошо". Верно?" — отреагировал журналист на недавнее заявление Минобороны Украины.

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Ранее министр обороны Незалежной Рустем Умеров сообщил, что полная демобилизация на Украине возможна только после окончания вооружённого конфликта. По его словам, в 2024 году власти намерены мобилизовать граждан, которые покинули страну. Министр пригрозил ограничениями нежелающим возвращаться для службы в ВСУ, однако не уточнил, какие именно санкции готовятся для уклонистов.

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ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Ян Поланин
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