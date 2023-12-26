Жителям Украины не нужно участвовать в конфликте и не стоит умирать за амбиции Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

"Что, если вы решите, что предпочитаете не умирать за лихорадочную мечту Зеленского и Байдена о НАТО и ЕС? Они (военкомы. — Прим. Лайфа) просто скажут: "Хорошо". Верно?" — отреагировал журналист на недавнее заявление Минобороны Украины.