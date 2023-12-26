В Подмосковье шестилетняя девочка укололась в детском саду найденным шприцем

В городе Орехово-Зуеве Московской области шестилетняя девочка укололась шприцем, который нашла на территории детского сада. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

"По предварительной информации, 25 декабря воспитанники одного из детских садов города Орехово-Зуево на прогулке обнаружили пустой шприц возле забора. В результате шестилетняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти", — указано в сообщении.

По информации телеграм-канала Mash, в найденном шприце находилась доза с инсулином. Инцидент произошёл во время обеда, сразу после случившегося педагог обратилась к медикам, которые приняли решение госпитализировать девочку. В прокуратуре пояснили, что ребёнку оказали необходимую помощь, её жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.