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26 декабря, 08:28

В Подмосковье шестилетняя девочка укололась в детском саду найденным шприцем

В городе Орехово-Зуеве Московской области шестилетняя девочка укололась шприцем, который нашла на территории детского сада. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

"По предварительной информации, 25 декабря воспитанники одного из детских садов города Орехово-Зуево на прогулке обнаружили пустой шприц возле забора. В результате шестилетняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти", указано в сообщении.

По информации телеграм-канала Mash, в найденном шприце находилась доза с инсулином. Инцидент произошёл во время обеда, сразу после случившегося педагог обратилась к медикам, которые приняли решение госпитализировать девочку. В прокуратуре пояснили, что ребёнку оказали необходимую помощь, её жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

А ранее Лайф рассказывал, что в августе 10-летняя девочка случайно укололась найденным на заднем сиденье арендованного её родителями автомобиля шприцем. Экспертиза показала, что в нём находился наркотик мефедрон. Полиция возбудила уголовное дело.

В Москве установили личность хозяина шприца с наркотиком, о который укололся ребёнок в каршеринге
В Москве установили личность хозяина шприца с наркотиком, о который укололся ребёнок в каршеринге
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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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