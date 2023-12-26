Как мужчины выявляют возраст женщины без заглядывания в паспорт: 6 предательских меток

Существует множество стереотипов, как определить возраст женщины по её внешнему виду. Печально, но большинство из способов работают. Есть и хорошая новость: почти с каждым пунктом можно работать и получать достойный результат.

1. Морщины и поплывший овал лица

Как определить возраст женщины, не заглядывая к ней в паспорт? Фото © Freepik / gpointstudio

Конечно, в первую очередь бросаются в глаза внешние изменения во внешности женщины. Это мимические морщины, брыли, поплывший овал лица, "кольца Венеры" на шее. Также возраст выдают руки и — внимание! — растянутые мочки ушей. Но все эти признаки можно легко "стереть" с помощью уходовых процедур и пластики. А вот чтобы избавиться от других характерных возрастных черт, которые мужчины считывают почти сразу же, нужно измениться в том числе и внутренне.

2. Потухший взгляд

Один из явных психологических признаков, который может связываться со старением женщины, — это изменение в выражении глаз Катерина Кузина Психолог

Интенсивная работа, стресс или физические изменения могут привести к тому, что у женщины появляется так называемый потухший взгляд. К такой даме даже подойти страшно, подмечает психолог, потому что та безнадёжность, которая сквозит в её глазах, будто окрашивает в серый цвет всё вокруг.

3. Эмоциональные реакции

6 меток, выдающих мужчинам настоящий возраст женщины. Фото © Freepik / shurkin_son

"В то же время у некоторых дам в глазах появляется выражение "видели-знаем". Они уже пережили много событий и имеют опыт, который помогает справляться с жизненными трудностями", — продолжает эксперт. Эмоциональная зрелость, способность адаптироваться к жизненным ситуациям и выражать свои эмоции более конструктивным образом — всё это может отражать возрастную зрелость женщины с психологической точки зрения.

Мужчины часто обращают внимание на ту самоуверенность, которая отличает леди с опытом от более молодых представительниц слабого пола. Обычно это проявляется в спокойной уверенности в себе и в своих поступках. Главное, чтобы этот взгляд не ассоциировался у окружающих с чувством превосходства. Мало кому хочется ощущать себя маленьким глупым мальчиком.

4. Фиксация на прошлом

Это ещё один явный психологический признак, что вы уже перешагнули возраст 40+ или 50+, и никакая пластика не в силах этого скрыть Катерина Кузина Психолог

Некоторые женщины, кажется, могут говорить только о своей молодости и о том, как было хорошо в прошлом, даже не пытаясь замечать прекрасное настоящее. "Психологи называют такую фиксацию на прошлом "эмоциональной старостью". К слову, у некоторых её признаки появляются сравнительно рано, даже в 30–35 лет", — говорит Катерина Кузина.

Со временем внутренний дисбаланс обязательно вызывает и внешние, не самые приятные изменения — от насупленного взгляда до некрасивых морщин на лбу.

5. Осанка

Что во внешности выдаёт истинный возраст женщины и как с этим бороться. Фото © Freepik

С течением времени, особенно у женщин старше 40 лет, могут наблюдаться изменения постуры и осанки. Это выражается в сутулости, чуть согнутых плечах, появлении так называемого вдовьего горбика — женщина, которая уже не так молода и хороша, интуитивно пытается будто скрыться на фоне других. И это, конечно, со стороны также считывается моментально. В данном случае вам в помощь — хороший тренер и постоянные упражнения в фитнес-клубе.

6. Походка

Помните фразу из песни: "Я милого узнаю по походке"? Так вот, женщину в возрасте узнать по походке проще простого Катерина Кузина Психолог