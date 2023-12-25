У завидного жениха точно не окажется этих пяти качеств: Что должно насторожить на первом свидании
Как по простым действиям определить, что мужчина вам не подходит? Ловите памятку от психолога. С нею точно получится определить, в каких случаях от кавалера лучше бежать без оглядки.
От каких мужчин женщинам нужно бежать: 5 качеств. Обложка © Shutterstock
Существует распространённое мнение, что девушке нужно всего 10 секунд, чтобы оценить мужчину и понять, может ли ним что-то получиться. Проверить на практике это утверждение сложно, хотя оно очень похоже на правду. Да, за 10 секунд можно составить первое впечатление о человеке, но вот для того, чтобы узнать его получше, нужно всё-таки подольше пообщаться. Первое свидание существует ровно для этого.
"Мужчины ведут себя на первом свидании по-разному, однако все без исключения пытаются проявить себя с наилучшей стороны, а это значит, что девушка увидит модель потенциального спутника жизни в максимальной комплектации", — рассказывает Лайфу Юлия Синютина, причинный психолог.
В связи с этим вполне резонно предположить, что мужские несовершенства, которые станут заметны даже на первом свидании, в дальнейшей жизни будут, что называется, "обязательным сопровождением" и "неотъемлемой частью". Давайте подробнее поговорим об этих мужских "маркерах", которые должны насторожить девушку сразу.
1. Мужчина опоздал на первое свидание
5 красных флагов: увидите их на первом свидании — бегите. Фото © Shutterstock
Так периодически случается. Некоторые девушки бросаются в крайность, делая вывод, что мужчина в ней не заинтересован. Возможно, конечно, и так. Но скорее другое — перед вами непунктуальный, вероятно, даже необязательный человек, который не может прийти вовремя даже на первое свидание.
Бесспорно, если мужчина опоздает, вы услышите душещипательную историю о вселенских катаклизмах, которые помешали ему прибыть ко времени
Скорее всего, подобные "катаклизмы" сопровождают этого мужчину постоянно. Видимо, он вечно опаздывает, может быть, и к выполнению своих обещаний относится примерно так же. Это первый маркер.
2. Болтливость
Определённым женщинам нравятся разговорчивые мужчины. Они много шутят и на первом свидании беспрерывно блещут интеллектом и глубокими познаниями во всех сферах. Для сценических выступлений это качество, вероятно, выигрышно. Однако не стоит ожидать, что говорливый мужчина в важной ситуации, где надо действовать, прекратит много говорить.
3. Зацикленность на себе
5 черт характера, которых не окажется у адекватного мужчины. Фото © Shutterstock
Некоторые мужчины на первом свидании очень любят говорить на любимую тему — о себе. В деталях рассказывают о работе, достатке, странах, которые они посетили, своей значимости и крутости, находчивости и предприимчивости.
Некоторые из них пытаются успеть в "первую презентацию" вставить описание детства, взаимоотношений с родителями и друзьями, а порой даже с бывшими девушками
Во всех подобных разговорах не будет только одного — вас! Когда мужчина на первом свидании говорит только о себе, он продолжит это делать и потом. Перед вами классический пример зацикленного на себе человека, для которого истинную важность представляет только он сам — не вы.
4. Грубость и заносчивость
Часто первое свидание проходит в кафе или ресторане. Посмотрите, как ваш новый знакомый общается с официантами и другим персоналом. Сначала он будет проявлять свои лучшие качества, а через время, возможно, вы ощутите на себе его истинное отношение к людям.
"И, если уже во время первого свидания вы заметите пренебрежение, грубость или хамство со стороны визави по отношению к обслуживающему персоналу, не игнорируйте этот сигнал", — настаивает эксперт. Очень вероятно, при продолжении общения с таким мужчиной на месте официантов можете оказаться вы.
5. Жадность
Что должно насторожить в мужчине на первом свидании? Фото © Shutterstock
Сами жадины предпочитают называть своë качество "разумностью" или "бережливостью". Да, с огромной вероятностью, на первом свидании мужчина заплатит за ужин полностью.
Если предложит разделить счëт, обязательно заплатите, а потом бегите от него как можно дальше
А вот если он заплатит полностью (как галантный мужчина), обратите внимание, оставит ли чаевые. Это прекрасный барометр скупости. Если не оставит или оставит неприлично мало, это яркий показатель, что перед вами классический жадина! Знаете, на ком он впоследствии больше всего будет экономить? На вас.