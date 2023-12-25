У завидного жениха точно не окажется этих пяти качеств: Что должно насторожить на первом свидании

Существует распространённое мнение, что девушке нужно всего 10 секунд, чтобы оценить мужчину и понять, может ли ним что-то получиться. Проверить на практике это утверждение сложно, хотя оно очень похоже на правду. Да, за 10 секунд можно составить первое впечатление о человеке, но вот для того, чтобы узнать его получше, нужно всё-таки подольше пообщаться. Первое свидание существует ровно для этого.

"Мужчины ведут себя на первом свидании по-разному, однако все без исключения пытаются проявить себя с наилучшей стороны, а это значит, что девушка увидит модель потенциального спутника жизни в максимальной комплектации", — рассказывает Лайфу Юлия Синютина, причинный психолог.

В связи с этим вполне резонно предположить, что мужские несовершенства, которые станут заметны даже на первом свидании, в дальнейшей жизни будут, что называется, "обязательным сопровождением" и "неотъемлемой частью". Давайте подробнее поговорим об этих мужских "маркерах", которые должны насторожить девушку сразу.

1. Мужчина опоздал на первое свидание

5 красных флагов: увидите их на первом свидании — бегите. Фото © Shutterstock

Так периодически случается. Некоторые девушки бросаются в крайность, делая вывод, что мужчина в ней не заинтересован. Возможно, конечно, и так. Но скорее другое — перед вами непунктуальный, вероятно, даже необязательный человек, который не может прийти вовремя даже на первое свидание.

Бесспорно, если мужчина опоздает, вы услышите душещипательную историю о вселенских катаклизмах, которые помешали ему прибыть ко времени Юлия Синютина причинный психолог

Скорее всего, подобные "катаклизмы" сопровождают этого мужчину постоянно. Видимо, он вечно опаздывает, может быть, и к выполнению своих обещаний относится примерно так же. Это первый маркер.

2. Болтливость

Определённым женщинам нравятся разговорчивые мужчины. Они много шутят и на первом свидании беспрерывно блещут интеллектом и глубокими познаниями во всех сферах. Для сценических выступлений это качество, вероятно, выигрышно. Однако не стоит ожидать, что говорливый мужчина в важной ситуации, где надо действовать, прекратит много говорить.

3. Зацикленность на себе

5 черт характера, которых не окажется у адекватного мужчины. Фото © Shutterstock

Некоторые мужчины на первом свидании очень любят говорить на любимую тему — о себе. В деталях рассказывают о работе, достатке, странах, которые они посетили, своей значимости и крутости, находчивости и предприимчивости.

Некоторые из них пытаются успеть в "первую презентацию" вставить описание детства, взаимоотношений с родителями и друзьями, а порой даже с бывшими девушками Юлия Синютина причинный психолог

Во всех подобных разговорах не будет только одного — вас! Когда мужчина на первом свидании говорит только о себе, он продолжит это делать и потом. Перед вами классический пример зацикленного на себе человека, для которого истинную важность представляет только он сам — не вы.

4. Грубость и заносчивость

Часто первое свидание проходит в кафе или ресторане. Посмотрите, как ваш новый знакомый общается с официантами и другим персоналом. Сначала он будет проявлять свои лучшие качества, а через время, возможно, вы ощутите на себе его истинное отношение к людям.

"И, если уже во время первого свидания вы заметите пренебрежение, грубость или хамство со стороны визави по отношению к обслуживающему персоналу, не игнорируйте этот сигнал", — настаивает эксперт. Очень вероятно, при продолжении общения с таким мужчиной на месте официантов можете оказаться вы.

5. Жадность

Что должно насторожить в мужчине на первом свидании? Фото © Shutterstock

Сами жадины предпочитают называть своë качество "разумностью" или "бережливостью". Да, с огромной вероятностью, на первом свидании мужчина заплатит за ужин полностью.

Если предложит разделить счëт, обязательно заплатите, а потом бегите от него как можно дальше Юлия Синютина причинный психолог