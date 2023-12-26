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Как правильно подвести итоги года и не поплатиться самооценкой — инструкция от психолога

Психолог Лаврова: Подводя итоги года, избегайте сравнения с другими

26 декабря, 07:20

Shutterstock

Рефлексия над прошедшим годом — отличное упражнение для оценки своих достижений, извлечения и анализа жизненных уроков. Это занятие может стать своего рода психологической разгрузкой накопившихся сложных эмоций, а также плодородной почвой для планирования следующего года. Кандидат психологических наук Елена Лаврова рассказала Лайфу, как это делать правильно.

Как правильно подводить итоги года

Отметьте положительные моменты. Выпишите, что хорошего произошло с вами за прошедший год. Это могут быть как большие достижения, например путешествия и новые проекты, так и маленькие, но значимые события — книги, которые вы прочли, покупка любимой косметики и моменты, проведённые с близкими.

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"Жизнь редко идёт по плану, но, возможно, в уходящем году произошло что-то хорошее, чего вы даже не предполагали. Важно не обесценивать моменты, которые приносили вам чувство радости и удовлетворения", — говорит спикер курса "Кто я и чего хочу" в Skillbox.

Проанализируйте неудачи. Объективно выделите то, чего вам не удалось сделать в прошедшем году, избегая драмы и самообвинений. Реалистичная оценка поможет понять, насколько прежние цели сохраняют для вас актуальность и интерес.

В погоне за успехом и личной эффективностью не забывайте замедляться и объективно анализировать свои результаты. Какими бы ни были итоги, нужно понимать, что всегда есть возможность поменять направление и поставить новые цели

Елена Лаврова

Кандидат психологических наук, спикер курса "Кто я и чего хочу" в Skillbox

В погоне за успехом и личной эффективностью не забывайте замедляться и объективно анализировать свои результаты. Какими бы ни были итоги, нужно понимать, что всегда есть возможность поменять направление и поставить новые цели
В погоне за успехом и личной эффективностью не забывайте замедляться и объективно анализировать свои результаты. Какими бы ни были итоги, нужно понимать, что всегда есть возможность поменять направление и поставить новые цели

Избегайте сравнения с другими. Подводя итоги года, очень сложно избегать сравнения своих достижений с достижениями окружающих. Но, как правило, это занятие вызывает только тревожные чувства. Замечая то, что происходило у других, стоит помнить, что у каждого человека свой темп жизни и возможности. Так, для кого-то важны материальные показатели, а для кого-то психологические. При оценке уходящего года важно держать в уме только свои жизненные ценности, советует психолог.

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Вспомните о важных людях в вашей жизни. Выделите тех, кто повлиял на вашу жизнь к лучшему в этом году. Проанализируйте, как через коммуникацию с другими людьми вы смогли лучше осознать ваши собственные ценности и ориентиры.

Составьте план на будущий год. Лаврова рекомендует поставить цели по основным сферам вашей жизни. Например, в контексте семьи, карьеры, учёбы, друзей, денег и хобби. Затем пропишите инструменты, с помощью которых вы будете достигать намеченных целей. Там, где это возможно, укажите сроки, в которые вы хотели бы достичь желаемого.

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А ранее Лайф рассказывал о другой любимой предновогодней практике. Наверняка вы хотя бы раз давали себе новогодние обещания. Правда, как правило, все они благополучно забываются к концу праздничных выходных. А всё потому, что это неэффективно. Почему опасно давать себе обещания в Новый год и как это сделать правильно — читайте в нашем материале.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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