6 самых странных рождественских и новогодних традиций со всего мира

Ни для кого не секрет, что вся католическая Европа и Америка празднуют и чествуют Рождество куда больше, чем Новый год. Отличие кроется не только в другой дате, но и в совершенно ином подходе к празднику. Рождество — праздник религиозный, а не светский, поэтому верующие британцы отдают предпочтение церковной службе, начинающейся в полночь, а не кулинарной суете. Несмотря на то что Рождество — светлый праздник, существует множество связанных с ним поверий, которые могут вызвать недоумение, а иногда и ужас.

1. США: уродливый рождественский свитер

Какие существуют странные и ужасающие традиции на Рождество в разных странах мира. Фото © Getty Images / SDI Productions

В США, где мало какие традиции, кроме индейки на День благодарения, можно счесть по-настоящему национальными, нашлось хотя бы то, что все весьма единодушно ненавидят и обожают одновременно, — уродливый рождественский свитер. Как правило, этот подарок от какого-нибудь неловкого родственника сначала был отвратительным, а потом превратился в забавный. Лучше всего, если он будет кричащего цвета, связан из отвратительного акрила предпочтительно красного, зелёного и белого оттенков и украшен сюжетами типа "у Санта-Клауса запор", "олень Рудольф накачивается пивом до беспамятства" или "корявые ёлки танцуют вокруг звёзд".

Уродливые рождественские джемперы существуют уже более века, но пик моды на них пришёлся на 1950-е в связи с тем, что предприниматели тогда поняли: Рождество открывает им большие возможности. И начали выпускать кофты с рождественскими мотивами. По-настоящему повсеместно традиция распространилась лишь в 1980-х, когда неловкий телепапа Клифф Хакстейбл (Cliff Huxtable — герой популярного американского телесериала) стал иконой уродливого Рождества в США. После сонных 1990-х свитерный тренд снова набирает обороты: в Google возникает множество поисковых запросов типа "ужасный рождественский свитер", а ультрамодные марки одежды от Dolce & Gabbana до Stella McCartney выпускают собственные варианты.

2. Бразилия: концерт романтичного певца

В Бразилии есть обычай, который свидетельствует, что Рождество уже на пороге этой гигантской тропической страны. За день до праздника большая часть из 210 миллионов жителей страны собирается перед телевизорами и смотрит очередной концерт слезливого певца Роберто Карлоса.

Неважно, что 76-летний артист за последние 50 лет совершенно не изменился. Когда он поёт свои романтические баллады вперемешку с собственными же рок-хитами 60-х годов, пятая по величине страна мира затихает. Очень похоже на наш "Голубой огонёк", не находите?

3. Польша: пауки на ёлке

Шесть самых странных рождественских обычаев в мире. Фото © Getty Images / Imgorthand

В польской культуре пауки символизируют процветание и доброту. Одна их легенда гласит, что, когда родился Иисус, ему было очень холодно, тогда паук сплёл для него одеяло из паутины. Именно поэтому в Польше рождественские ёлки часто украшены искусственной паутиной и фигурками в виде пауков.

4. Южная Африка: блюда из насекомых вместо оливье

Конфетки в виде страшных тварей, липких червяков или жуков уместны на Хэллоуин, но с этим праздником как-то не ассоциируются. Тем не менее на Рождество в некоторых регионах Южной Африки едят настоящих насекомых. Ни один новогодний праздник не может считаться состоявшимся без хорошей большой порции гусениц во фритюре. Ммм, объедение! Многие гусеницы в Африке считаются деликатесом, так что семьи считают их идеальным рождественским лакомством.

5. Исландия: ​​святочные тролли

Дети в Исландии получают достаточно необычные подарки от родителей в преддверии Рождества. Это не Санта-Клаус или ёлочная игрушка, а 13 озорных троллей, сказочные прототипы которых, как гласит легенда, начинают гулять по стране за две недели до праздника. Эту команду называют святочными парнями, и у каждого из них есть своё имя и предназначение. Например, кто-то из троллей любит распахивать двери настежь, другие — облизывать ложки, готовить сосиски, есть молочную продукцию (чаще всего творог) или воровать свечи. Но самым зловещим считается тролль, который подглядывает в окна и пугает детей.

6. Япония: рождественская курочка

Блюда из насекомых, уродливый рождественский свитер и другие необычные рождественские традиции со всего мира. Фото © Getty Images / Satoshi-K