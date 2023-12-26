Мужчина завещал имущество на 43 млн продавцу фруктов вместо семьи, суд решил судьбу наследства

Суд в Шанхае признал законным завещание мужчины, который оставил всё своё имущество торговцу фруктами. Об этом пишет South China Morning Post.

По информации издания, всё состояние мужчины по фамилии Ма, включая дом стоимостью 3,3 миллиона юаней (около 43 миллионов рублей), должно перейти продавцу фруктов Лью и его семье согласно завещанию. Три сестры пенсионера попытались оспорить содержание документа в суде, их разозлило, что брат решил отдать всё чужому человеку.

Свой выбор Ма сделал осознанно, ведь именно торговец навещал его в больнице и ухаживал за ним после опасного падения. Дружба Лью и Ма началась с долгих разговоров у лотка с фруктами. Именно владелец лавки помог пенсионеру, когда не стало его единственного сына, взяв на себя все хлопоты по организации прощания. Сёстры же, в свою очередь, никакого внимания к брату не проявили.

Через какое-то время житель Китая предложил другу и его родным стать одной семьёй и переехать к нему из тесной квартиры. В 2020 году мужчины подписали соглашение, согласно которому торговец обязался заботиться о старике, а взамен как благодарность за поддержку получал наследство Ма.

Сёстры старика не оценили такой поступок и отказались съезжать из дома и передавать Лью документы. Они сослались на то, что соглашение и завещание недействительны, так как в последние годы их брат страдал несколькими ментальными расстройствами, включая болезнь Альцгеймера. Торговец фруктами предложил им решить эту проблему в суде и выиграл.