В российские войска за год поставили почти два миллиона единиц техники

В ВС РФ за год отправлено свыше 1,7 миллиона единиц новой и отремонтированной техники. Такие данные указаны в материалах Министерства обороны России об итогах деятельности за 2023-й.

"В ВС РФ поступило основных новых и отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники более 1,7 миллиона единиц", — приводит цитату из документа РИА "Новости".

В материалах указано, что в российские войска отправлено более 4250 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, свыше 3900 единиц бронетанкового, а также около 16 тысяч единиц автомобильной техники.