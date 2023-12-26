В российские войска за год поставили почти два миллиона единиц техники
МО: В ВС РФ за год отправлено более 1,7 млн новой и отремонтированной техники
В ВС РФ за год отправлено свыше 1,7 миллиона единиц новой и отремонтированной техники. Такие данные указаны в материалах Министерства обороны России об итогах деятельности за 2023-й.
"В ВС РФ поступило основных новых и отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники более 1,7 миллиона единиц", — приводит цитату из документа РИА "Новости".
В материалах указано, что в российские войска отправлено более 4250 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, свыше 3900 единиц бронетанкового, а также около 16 тысяч единиц автомобильной техники.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире. По его словам, за время специальной военной операции боевой опыт приобрели 650 тысяч военнослужащих. Кроме того, 320 тысяч участников СВО получили государственные награды, а 272 бойца были удостоены звания Героя России.
ТАСС / Александр Алпаткин