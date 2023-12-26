Оленина и мороженое: Появилось меню дружеского обеда лидеров СНГ в Петербурге

Лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана начали дружеский обед в ходе неформального саммита в Петербурге. Меню для глав государств – участников СНГ опубликовал телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Меню для глав государств – участников СНГ. Фото © t.me / pul_1

В нём содержится сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, щербет из облепихи, стерлядь томлёная с овощами и икорным соусом и оленина с каштановым пюре и чёрной смородиной. А на десерт лидерам предложат яблочный рулет с мороженым из ряженки.