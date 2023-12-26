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26 декабря, 17:55

Оленина и мороженое: Появилось меню дружеского обеда лидеров СНГ в Петербурге

Появилось меню дружеского обеда лидеров СНГ в Петербурге

Встреча глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов / POOL

Встреча глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов / POOL

Лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана начали дружеский обед в ходе неформального саммита в Петербурге. Меню для глав государств – участников СНГ опубликовал телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Меню для глав государств – участников СНГ. Фото © t.me / pul_1

Меню для глав государств – участников СНГ. Фото © t.me / pul_1

В нём содержится сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, щербет из облепихи, стерлядь томлёная с овощами и икорным соусом и оленина с каштановым пюре и чёрной смородиной. А на десерт лидерам предложат яблочный рулет с мороженым из ряженки.

Как сообщал Лайф, 26 декабря в Петербурге проходит неформальная встреча лидеров стран СНГ. Саммит стартовал в музее-заповеднике "Павловск", Путин перед встречей организовал экскурсию по петербургским дворцам. Затем лидеры стран СНГ посетили музей-заповедник "Царское Село". После этого в планах у глав государств была поездка в Петергоф, а заканчивается саммит переговорами в Константиновском дворце в Стрельне.

Путин обещал уделить особое внимание расширению расчётов в нацвалютах в СНГ
Путин обещал уделить особое внимание расширению расчётов в нацвалютах в СНГ
Андрей Бражников
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