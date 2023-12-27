В России ёлочные шары за год подорожали на 17%, а гирлянды — на 7%

Число покупок россиянами ёлочных шаров с 1 по 20 декабря выросло на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И это несмотря на заметный рост их стоимости.

Так, средняя цена на шары в уходящем декабре составила 379 рублей — на 17% выше, чем годом ранее. А мишуру наши сограждане покупали в этом году на 9% чаще, тогда как медианная стоимость украшения составила 192 рубля — на 8% больше, чем в 2022-м, сообщает "Газета.ru", ссылаясь на данные аналитического ресурса "Чек Индекс".

Растут и продажи гирлянд — на 5%, а их цена составила 529 рублей, что на 7% выше, чем годом ранее. Вместе с тем ёлочные звёзды стали покупать чаще лишь на 4%, а их средняя стоимость составила 250 рублей — на 8% выше, чем в 2022-м.

Эксперты отметили, что в ноябре продажи новогодней атрибутики выросли на 20–25%, а в декабре динамика увеличения составила 5–8% в годовом выражении. Кроме того, в последний месяц осени более 60% таких покупок было совершено в онлайне, а в "предновогодний" — более половины. В основном речь идёт о маркетплейсах.

"И в этом, и в прошлом году россияне чаще приобретают товары эконом-сегмента — готовые наборы на одну ёлку из пластиковой основы. Такие товары — лидеры в ценовой категории до 1000 рублей. На рост цены ёлочных игрушек влияют как импортная составляющая в товаре (цена лака, краски и др.), так и сезонный характер продажи", — добавили эксперты.