Педиатр призвала россиян не кормить детей "за маму и за папу" в Новый год

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Врач Тимина: "Псевдоаллергены" с новогоднего стола могут быть опасны для детей

28 декабря, 05:05
Чтобы ребёнок не переел за праздничным столом, важно соблюдать обычную рутину питания. Обложка © Shutterstock

Чтобы ребёнок не переел за праздничным столом, важно соблюдать обычную рутину питания. Обложка © Shutterstock

Собраться всей семьёй за одним столом, полном любимой еды, — новогодняя традиция многих россиян. В этом время не только взрослых, но и детей подстерегает опасность переедания. Как оградить ребёнка от аллергии и проблем с ЖКТ в разгар новогоднего застолья, Лайфу рассказала врач-педиатр Яна Тимина.

Чтобы ребёнок не переел за праздничным столом, важно соблюдать обычную рутину питания: как минимум 31 декабря должны присутствовать нормальный завтрак и обед. В послеобеденное время не забывайте про перекусы, например, фруктами или йогуртом. Помните, что сильный голод перед долгожданным застольем — верный союзник переедания.

Яна Тимина

Врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением в "СМ-Клинике"

Чтобы ребёнок не переел за праздничным столом, важно соблюдать обычную рутину питания: как минимум 31 декабря должны присутствовать нормальный завтрак и обед. В послеобеденное время не забывайте про перекусы, например, фруктами или йогуртом. Помните, что сильный голод перед долгожданным застольем — верный союзник переедания.
Чтобы ребёнок не переел за праздничным столом, важно соблюдать обычную рутину питания: как минимум 31 декабря должны присутствовать нормальный завтрак и обед. В послеобеденное время не забывайте про перекусы, например, фруктами или йогуртом. Помните, что сильный голод перед долгожданным застольем — верный союзник переедания.

Тимина советует объяснить ребёнку, что ему вовсе не обязательно пробовать всё на столе, наедаться впрок, а также поддаваться на уговоры родственников, так и желающих накормить его "за папу и за маму".

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Она напомнила, что для детей все продукты и блюда должны быть свежими. Давать малышам доедать вчерашние салаты с праздничного стола не стоит, поскольку детские желудки намного более чувствительны к таким вещам.

Ещё одна опасность новогодних застолий — аллергены. Зимой воздух в помещениях, как правило, очень сухой из-за отопления. От сухости страдает барьерный слой кожи, что может вызвать обострение у детей с атопическим дерматитом при отсутствии должного ухода.

"Но даже при полном соблюдении рекомендаций врача, спровоцировать рецидив в этот период могут и другие факторы. Например, злую шутку могут сыграть "псевдоаллергены" с новогоднего стола — большое количество мандаринов и других цитрусовых, шоколада, копчёностей, продуктов с ароматизаторами, вкусовыми добавками, красителями и консервантами", добавила заведующая педиатрическим отделением в "СМ-Клинике".

При этом серьёзная аллергическая реакция на новую еду на праздничном столе (орехи, сладости, морепродукты) может проявиться даже у неаллергика, предупредила врач.

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А ранее Лайф рассказывал о простых советах, как не встретить Новый год на больничном. Главное правило профилактики и сохранения здоровья — одеваться по погоде. А ещё нужно отказаться от облегающей одежды и мыть голову на ночь, а не утром перед выходом на улицу.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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