Балицкий спрогнозировал срок окончания СВО
Балицкий: Уверен, что спецоперация закончится весной-летом 2024 года
Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится весной-летом 2024 года. В этом уверен губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что все предпосылки к этому уже имеются.
"Уверен, что СВО закончится в следующем году. Скорее всего, где-то в конце весны – начале лета, потому как сам являюсь военным <...> могу сказать из того, что я понимаю в этом всём происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский", — сказал Балицкий в разговоре с журналистами.
По его словам, в настоящее время на Украине происходят процессы, которые изнутри разрывают страну.
А ранее Лайф писал, что Балицкий предложил заключать с пленными украинскими бойцами контракты, в рамках которых они должны будут отработать несколько лет в России. По его словам, к примеру, они могли бы строить дороги.
ТАСС / Александр Река