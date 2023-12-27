Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится весной-летом 2024 года. В этом уверен губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что все предпосылки к этому уже имеются.

"Уверен, что СВО закончится в следующем году. Скорее всего, где-то в конце весны – начале лета, потому как сам являюсь военным <...> могу сказать из того, что я понимаю в этом всём происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский", — сказал Балицкий в разговоре с журналистами.