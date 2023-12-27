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Регион
Опубликовано 27 декабря 2023, 14:45

Балицкий спрогнозировал срок окончания СВО

Балицкий: Уверен, что спецоперация закончится весной-летом 2024 года

Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится весной-летом 2024 года. В этом уверен губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что все предпосылки к этому уже имеются.

"Уверен, что СВО закончится в следующем году. Скорее всего, где-то в конце весны – начале лета, потому как сам являюсь военным <...> могу сказать из того, что я понимаю в этом всём происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский", — сказал Балицкий в разговоре с журналистами.

По его словам, в настоящее время на Украине происходят процессы, которые изнутри разрывают страну.

А ранее Лайф писал, что Балицкий предложил заключать с пленными украинскими бойцами контракты, в рамках которых они должны будут отработать несколько лет в России. По его словам, к примеру, они могли бы строить дороги.


Балицкий сострадает украинцам из-за жутких условий в ВСУ
Балицкий сострадает украинцам из-за жутких условий в ВСУ
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ТАСС / Александр Река

Наталья Исакова
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